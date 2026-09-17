Energocom начал рассылку счетов за август: новые цены применят с октября.

Компания Energocom выписала и направила 681 743 счета за потребление природного газа в августе, из которых 676 193 предназначались бытовым потребителям, а 5 550 — небытовым. Еще 99 325 счетов были отправлены по электронной почте.

В общей сложности в августе потребители использовали около 9,33 млн кубометров природного газа. Из этого объема на домохозяйства пришлось более 8,13 млн кубометров, а на небытовых потребителей — около 1,19 млн кубометров, пишет bani.md

В Energocom уточняют, что счета формируются на основании данных, переданных операторами распределительных систем, включая Chișinău-Gaz, Ialoveni-Gaz, Bălți-Gaz и Cahul-Gaz. Именно операторы получают переданные потребителями показания счетчиков, а при их отсутствии рассчитывают предполагаемый объем потребления на основе предыдущих данных.

Если указанная в счете цифра не соответствует фактическим показаниям счетчика, переданным потребителем, ему следует обратиться к оператору распределительной системы для проверки и, при необходимости, корректировки данных.

В Energocom также уточнили, что текущий счет отражает платежи, зарегистрированные до 15 сентября. Оплаченные после этой даты суммы не отображаются в текущем счете, однако учитываются на лицевом счете и будут включены в следующий расчет.

Важно для потребителей: выставленные сейчас счета не учитывают новые цены на газ. Утвержденные НАРЭ тарифы вступили в силу 1 сентября, а первые счета, рассчитанные по новым ценам, будут выставлены в октябре.