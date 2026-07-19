Эксперт: Покупатели поняли, что снижения цен на квартиры не будет.

Стоимость жилья остается на рекордно высоком уровне, несмотря на сокращение числа сделок. При этом часть пустующих квартир невозможно продать или сдать в аренду из-за юридических проблем либо плохого технического состояния.

По словам эксперта по рынку недвижимости Виктора Черноморенко, около 23% жилищного фонда столицы остается незаселенным, пишет moldova1.md

«С одной стороны, люди приезжают в Кишинев и ищут жилье, а с другой — мы наблюдаем парадокс: квартиры пустуют», — отметил специалист в эфире программы «Bună dimineața».

Черноморенко пояснил, что большинство из этих почти 88 тысяч квартир фактически недоступны для покупателей или арендаторов. Значительная часть жилья принадлежит молдаванам, проживающим за границей, которые используют его лишь во время приездов на родину.

«Они приезжают туда только во время отпуска — раз в год или даже раз в два года», — сказал эксперт.

Кроме того, среди пустующих квартир есть жилье, которое невозможно использовать из-за отсутствия документов, судебных споров или сильного износа после пожаров и затоплений.

По словам Черноморенко, в Кишиневе также насчитывается около 27 жилых домов, в которых более пяти тысяч квартир до сих пор официально не введены в эксплуатацию. Многие из них были куплены еще на этапе строительства, однако владельцы не могут ни сдавать их в аренду, ни перепродавать.

Эксперт считает, что рынок недвижимости постепенно выходит из состояния застоя. После почти года ожидания многие покупатели пришли к выводу, что значительного снижения цен не будет.

«Люди поняли, что за год цены не снизились на 20, 30 или 50%, как многие рассчитывали», — отметил он.

По его словам, многие снова рассматривают покупку жилья, поскольку аренда не является выгодным долгосрочным решением. При этом часть потенциальных покупателей предпочитает эмигрировать и приобрести недвижимость за рубежом, где цены зачастую ниже.

Черноморенко также отметил, что Кишинев традиционно остается главным центром притяжения для жителей страны, а высокий спрос продолжает поддерживать стоимость жилья. При этом, по его мнению, строительство велось без четкой государственной политики, из-за чего квартиры остаются малодоступными, особенно для молодых семей.

Он считает, что отсутствие продуманной жилищной политики оказывает влияние и на демографическую ситуацию.

«Если человек не может найти жилье, он уедет из страны, и Республика Молдова только потеряет», — подчеркнул эксперт.

По словам Черноморенко, жилье в пригородах сейчас дешевле примерно на 200–300 евро за квадратный метр, поэтому все больше жилых комплексов строится именно там. Однако развитие пригородов не сопровождается достаточными инвестициями в дороги, школы, детские сады, парки и другую инфраструктуру.

Эксперт также отметил рост популярности ипотечного кредитования. Если еще пять-шесть лет назад с помощью ипотеки покупалось около 30% квартир, то сегодня таким способом финансируется уже 70% сделок.

По прогнозу Черноморенко, в ближайшие годы все больше пустующих квартир появится на рынке аренды. Он напомнил, что сейчас около 85% жителей Молдовы являются собственниками жилья, однако со временем все больше владельцев будут сдавать квартиры, чтобы получать пассивный доход.