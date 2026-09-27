Доставка зерна до Джурджулешт подорожала на 7500 леев за грузовик.

Рост цен на дизельное топливо увеличивает расходы молдавских аграриев сразу на нескольких этапах — от полевых работ до доставки урожая в порт Джурджулешты.

Для фермеров из северных районов страны дополнительные транспортные расходы уже достигают 200–300 леев на тонну пшеницы, передает bani.md

Резкое подорожание дизельного топлива всё сильнее отражается на себестоимости сельскохозяйственной продукции в Республике Молдова. Экономист Юрие Рижа отмечает, что в случае с пшеницей топливо фактически дважды увеличивает расходы аграриев: сначала при производстве урожая, а затем при его транспортировке к экспортному терминалу.

По данным анализа Юрие Рижи, за первые восемь месяцев года Молдова импортировала 454 918 тонн дизельного топлива. Это всего на 2% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

При этом средняя цена импортного дизтоплива выросла на 42% — до 29,62 лея за килограмм.

Основное давление формируется на международном рынке. В Северо-Западной Европе котировка дизельного топлива, используемая в анализе, выросла с 94,62 доллара за баррель в феврале до 200,99 доллара в сентябре — примерно на 112%.

Одновременно маржа нефтепереработки увеличилась примерно с 25 до 97 долларов за баррель.

Рост мировых цен уже отразился на внутреннем рынке. По состоянию на 25 сентября максимальная цена дизельного топлива в Молдове достигла 36,82 лея за литр.

В структуре этой цены:

23,11 лея — компонента, рассчитанная исходя из котировки нефтепродукта;

4,21 лея — регулируемая торговая маржа;

3,36 лея — акциз;

6,14 лея — НДС.

Таким образом, налоги составляют 9,50 леев с каждого литра, или около 25,8% конечной цены.

Только с 14 по 25 сентября максимальная цена дизтоплива выросла с 34,97 до 36,82 лея за литр.

При этом Рижа отмечает, что замедление роста международных котировок пока не означает начала устойчивого снижения цен на топливо.

Удорожание дизеля отражается и на общей стоимости импорта. К 9 сентября импортёры уже заплатили за ввезённое дизельное топливо 14,17 млрд леев.

Это более 93% стоимости всего импорта дизтоплива за 2025 год.

Если объёмы и цены в последние месяцы года сохранятся примерно на нынешних уровнях, общая стоимость импорта дизельного топлива в 2026 году может приблизиться к 22–23 млрд леев. При этом речь идёт о прогнозной оценке, которая зависит от дальнейшей динамики международного рынка.

Для сельхозпроизводителей дополнительные расходы начинаются непосредственно в поле.

При расходе около 70–90 литров дизтоплива на гектар разница в цене в 12–13 леев за литр означает дополнительные затраты примерно в 840–1170 леев на гектар.

Если урожайность составляет четыре тонны пшеницы с гектара, это соответствует примерно 210–290 леям дополнительных расходов на одну тонну зерна.

Но на этом рост затрат не заканчивается.

По словам Юрие Рижа, в начале сезона перевозка одной тонны пшеницы из Дрокии в Джурджулешты обходилась примерно в 500–600 леев.

Сейчас тариф приблизился к 800 леям за тонну и продолжает расти.

Таким образом, дополнительные расходы составляют около 200–300 леев на каждую тонну. Для грузовика, перевозящего 25 тонн пшеницы, это означает дополнительные 5000–7500 леев за один рейс.

При этом рост цен на дизель — не единственная причина подорожания перевозок. На тарифы также влияют наличие грузовиков, время ожидания при погрузке и разгрузке, очереди, а также возможность перевозчика найти груз для обратного рейса.

Особенно чувствительна ситуация для производителей из северных районов Молдовы, которым приходится преодолевать большие расстояния до экспортного порта.

Цена, которую покупатель готов заплатить за пшеницу, формируется с учётом её стоимости в пункте назначения и расходов на доставку. Если международные цены на зерно не растут достаточно быстро, чтобы компенсировать подорожание логистики, дополнительные транспортные расходы фактически уменьшают доход фермера.

Таким образом, одна и та же тонна пшеницы сталкивается с ростом стоимости топлива дважды — сначала при производстве урожая, а затем при его доставке к экспортному порту.

«Моторное топливо таким образом дважды присутствует в одной и той же тонне пшеницы: когда она производится и когда транспортируется», — заключает Юрие Рижа.