Проблемы с мостом в Затоке могут перенести «зерновую пробку» в Молдову.

Повреждение железнодорожного моста в Затоке, известного также как Белгород-Днестровский мост, может перенести часть логистической нагрузки с юга Украины на дунайские порты и косвенно — на инфраструктуру РМ.

Об этом предупреждает экономист Юрий Рижа, пишет bani.md

Согласно его анализу, если мост не будет вновь открыт, минимальное время ожидания для вагонов с зерном, следующих в украинские порты на Дунае, может достигнуть 26 дней.

Рижа уточняет, что речь идет не о фактической продолжительности поездки по железной дороге, а о логистической очереди, в которой вагоны могут оставаться до тех пор, пока имеющаяся инфраструктура не сможет принять их и направить к портовым терминалам.

Объем грузопотока уже значителен. По данным, которые приводит экономист, с начала месяца в направлении дунайских портов было перевезено около 118 тыс. тонн зерна.

Если прямое сообщение через Затоку останется ограниченным, большую часть грузов придется перенаправить на другие маршруты, в том числе через портовую систему Рени — Измаил — Килия — Вилково.

«Проблема не исчезает. Затор просто перемещается», — подчеркивает Рижа.

Экономист объясняет, что каждое звено логистической цепочки может стать узким местом: альтернативные железнодорожные линии, станции, пограничные пункты, перегрузочные терминалы, наличие барж и судов, а также доступная глубина судового хода на Дунае.

В этих условиях Республика Молдова приобретает большее стратегическое значение. Молдавская железнодорожная сеть может стать частью альтернативных маршрутов между Украиной, Дунаем и границей с Румынией, в том числе через коридоры Волчинец — Бельцы — Унгены и Басарабяска — Рени — Джурджулешты.

Однако Рижа предупреждает, что возможность увеличить транзит несет прямой риск для молдавских экспортеров.

«У Молдовы есть собственные зерновые и масличные культуры, которые необходимо экспортировать. В то же время железнодорожная инфраструктура, локомотивы, пути, пограничные пункты и портовые терминалы являются физически ограниченными ресурсами», — отмечает экономист.

По его словам, дополнительный транзит может принести доход молдавской инфраструктуре, однако при неправильном управлении он может начать конкурировать с экспортом молдавской продукции.

Давление может отразиться и на ценах на сельскохозяйственную продукцию. Более медленный оборот вагонов означает, что грузы дольше остаются заблокированными, финансовый капитал замораживается, а логистические расходы растут.

«Логистические расходы не остаются только на перевозчике или трейдере. В конечном итоге они распределяются по всей торговой цепочке и могут отразиться в том числе на цене, которую предлагают фермеру у ворот склада», — предупреждает Рижа.

Экономист описывает цепочку последствий следующим образом: повреждение моста, ограничение железнодорожного маршрута, перенаправление вагонов, увеличение времени ожидания, рост нагрузки на альтернативные маршруты и дунайские порты, замедление оборота подвижного состава и увеличение логистических расходов.

По его мнению, ключевой экономический вопрос для Республики Молдова заключается в том, какой дополнительный объем транзита способна принять местная система без замедления экспорта собственного зерна и масличных культур.

Рижа подчеркивает, что реальная разница заключается не в наличии маршрутов на карте, а в разрыве между их теоретической и фактически доступной пропускной способностью.