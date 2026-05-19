Годовые доходы CET-Nord снижаются после рекордного показателя 2023 года.

Позже поступления сократились по мере изменения тарифных условий и включения затрат в тариф, пишет ipn.md

Финансовые данные, предоставленные CET-Nord, показывают, что в 2021 году предприятие сообщило о совокупных доходах в размере 435,2 млн леев, а в 2022 году они выросли до 666,6 млн леев. Рост продолжился и в 2023 году, когда доходы достигли 996,4 млн леев. С 2024 года тенденция изменилась: общие доходы снизились до 711,8 млн леев, а в 2025 году — до 700,8 млн леев. Представители предприятия объясняют такую динамику спецификой регулируемой деятельности, где уровень доходов в значительной степени зависит от затрат, отражённых в тарифе, утверждённых объёмов и механизмов корректировки тарифов.

Компания также уточняет, что примерно 80% всех затрат приходится на природный газ. Вместе с тем CET-Nord признаёт наличие трудностей, специфичных для регулируемого сектора, особенно в отношении разрыва между ростом реальных затрат и утверждением тарифов. По данным предприятия, задержки в корректировке тарифов в соответствии с изменением цен на природный газ создали давление на финансовые потоки.

Что касается инвестиций, то на 2025 год CET-Nord запланировала проекты на сумму более 107 млн леев, включая ежегодные, многолетние инвестиции и проекты, финансируемые из внешних источников. Некоторые из этих проектов были отложены из-за недостатка финансовых ресурсов и отсутствия предложений от экономических операторов. На 2026 год запланированы ежегодные инвестиции в размере 32,7 млн леев и многолетние инвестиции в размере 23,8 млн леев.

В заключение компания заявляет, что находится в процессе непрерывной операционной и организационной трансформации, ориентированной на модернизацию инфраструктуры, энергоэффективность, цифровизацию и укрепление кибербезопасности, с целью обеспечения непрерывности предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению потребителей.

CET-Nord также отмечает, что исторические долги перед Moldovagaz и Bălți-Gaz были полностью погашены. По словам компании, это способствовало укреплению финансового положения и позволило выйти на конкурентный рынок природного газа.

Компания утверждает, что в последние годы она внедрила ряд мер по модернизации и повышению энергоэффективности в муниципалитете Бельцы, включая сокращение технологических потерь, модернизацию отдельных участков тепловых сетей, установку индивидуальных тепловых точек и внедрение цифровых систем SCADA и GIS.

Кроме того, компания продолжает реализацию проектов по модернизации системы тепловой энергетики в Бельцах при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Среди текущих проектов – строительство теплоаккумулятора ёмкостью 5 000 кубических метров, расширение горизонтальной распределительной сети и модернизация производственно-распределительной инфраструктуры.

В документе также упоминается стратегический проект MESA – «Энергетическая безопасность Республики Молдова», ранее реализованный при поддержке USAID, до односторонней приостановки финансирования в феврале 2025 года. Проект предусматривал установку системы хранения электроэнергии мощностью 70 МВт и строительство когенерационной установки мощностью 25 МВт. CET-Nord уточняет, что проект впоследствии был включён в список национальных стратегических инвестиций. Бенефициарами проекта определены CET-Nord и Moldelectrica, а реализация координируется Министерством энергетики. 8 мая был объявлен тендер по выбору партнёра для реализации проекта.