Чеботарь: После 22 сентября для пассажиров FlyOne ничего не изменится, рейсы не остановятся.

Авиакомпания FlyOne продолжит выполнять рейсы и после 22 сентября, а пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут доставлены в пункты назначения в соответствии со своими бронированиями.

Об этом заявил председатель Административного совета FlyOne Moldova Влад Чеботарь на фоне того, что 22 сентября истекает срок, предоставленный Советом по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, в течение которого совладельцы компании должны отказаться от своих долей, пишет ziua.md

«В первую очередь FlyOne будет действовать с большой осторожностью и ответственностью по отношению к своим пассажирам, которые являются нашими основными клиентами. И здесь мы хотим дать первые твердые гарантии: каждый пассажир, который приобрел услуги FlyOne на предстоящие рейсы, будет доставлен в пункт назначения по тому же маршруту, в тот же день, без изменения условий перевозки, цен и так далее. И так будет и дальше», — заявил Влад Чеботарь в эфире программы Contrasens.

Чеботарь также сообщил, что около 400 тыс. человек приобрели билеты на рейсы, запланированные после 22 сентября. Он добавил, что «не ожидает от властей мер, которые могли бы затронуть пассажиров FlyOne».

«То есть после 22 сентября для тех, кто уже купил билеты, ничего не изменится? Да, для нас это самое важное. Но я не думаю, что власти будут действовать вопреки интересам примерно 400 тыс. пассажиров, которые заранее приобрели билеты. Таков объем продаж. Не думаю, что власти станут предпринимать что-либо вопреки интересам собственных граждан и не только их, но и гостей Республики Молдова, создавая им столь серьезные неудобства и столько проблем. Поэтому компания, группа компаний, заверяет, что пассажирам не о чем беспокоиться», — подчеркнул Чеботарь.

Заявления прозвучали менее чем за две недели до истечения установленного властями срока, касающегося структуры собственности FlyOne. При этом Чеботарь вновь заявил, что основатели компании не намерены отказываться от своих долей.

«Во-вторых, мы уже неоднократно заявляли об этом публично: совладельцы FlyOne не намерены уступать свои доли в авиакомпании», — уточнил Влад Чеботарь.