Чеботарь о деле FlyOne и конфликте с государством: Это принудительная экспроприация.

Председатель совета директоров FlyOne Влад Чеботарь назвал действия властей в отношении авиакомпании «принудительной экспроприацией».

По его словам, за предпринимаемыми мерами и давлением может стоять попытка завладеть бизнесом. Об этом Чеботарь заявил в эфире программы «Contrasens», пишет портал ziua.md, передает rupor.md

«По сути, произошедшее и решения, принятые комиссией, являются принудительной экспроприацией. Это незаконно и неконституционно», — заявил Чеботарь.

По словам главы совета директоров FlyOne, к «агрессивным и незаконным действиям» против компании могут быть причастны люди, которые ранее занимали важные государственные должности.

«Начались агрессивные, незаконные действия по запугиванию и целенаправленному захвату бизнеса определенными людьми, которые на определенном этапе занимали определенные роли и должности в государственных учреждениях. Это вопрос, по которому многие суды — как арбитражные, так и Европейский суд по правам человека и национальные суды — высказывались, что это является экспроприацией. Она может осуществляться только при справедливой и адекватной компенсации», — заявил председатель совета директоров FlyOne.

Чеботарь также рассказал об экономическом значении компании. По его словам, только FlyOne Moldova формирует оборот, эквивалентный примерно 1% ВВП Республики Молдова, а на уровне всей группы FlyOne этот показатель составляет около 3% ВВП.

«Только молдавская компания вносит примерно 1% в ВВП страны. Сейчас, учитывая ежегодный рост, который мы прогнозируем, мы прогнозируем рост ВВП с 1% с чем-то до 2%. Представьте, что сейчас государство решает, что ему не нужен 1% ВВП, и представьте, каким будет влияние этого решения на экономический рост», — сказал представитель FlyOne.

В этом контексте он предупредил, что продолжение давления и блокирования деятельности компании может привести к тому, что Молдова потеряет этот экономический вклад, поскольку соответствующие средства будут направляться в другую страну.

«Этот оборот останется, только не в этой стране. Потому что свято место пусто не бывает — его сразу кто-то заменит, и наверняка это будут не операторы из Республики Молдова. Это будут иностранные операторы, и тогда мы отдадим еще один процент ВВП страны другому государству, если нам не нужен этот процент в национальной экономике», — подчеркнул Влад Чеботарь.

Заявления прозвучали на фоне решения Совета по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для безопасности государства (CEIISS) от 22 июня. Согласно этому решению, FlyOne предписано сменить собственников в течение 90 дней. Этот срок истекает 22 сентября 2026 года.

Авиакомпания отказывается отчуждать акции и обжаловала решение в судебном порядке, в том числе обратившись в международный арбитраж.