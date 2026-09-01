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tvrmoldova.md logotvrmoldova
24 Сентября 2026, 08:02
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Бузату об экономии Energocom: Даже полный отказ от выплат почти не повлияет на тариф

Energocom рассчитывает сэкономить около 10 млн леев до конца года после отказа компании от некоторых зарплатных стимулов и услуг, приобретаемых у внешних поставщиков.

Бузату об экономии Energocom: Даже полный отказ от выплат почти не повлияет на тариф.
Бузату об экономии Energocom: Даже полный отказ от выплат почти не повлияет на тариф.

Однако директор Energocom Евгений Бузату заявил, что зарплаты сотрудников занимают очень небольшую долю расходов компании и в случае полного отказа от них почти не повлияли бы на тариф для потребителей.

«Было принято решение отказаться от стимулов, которые входят в зарплатный пакет», — заявил директор Energocom в эфире TVRMoldova.

Компания также сэкономит около 7 млн леев благодаря отказу от IT-решения, которое планировалось приобрести у внешнего поставщика. Его разработают специалисты собственного IT-отдела.

Бузату заявил, что эти меры являются проявлением солидарности после призыва правительства к государственным учреждениям и компаниям сократить расходы.

Глава Energocom также отверг утверждения о том, что зарплаты сотрудников компании существенно влияют на тариф на газ.

«При обороте Energocom более 20 млрд леев вся заработная плата, абсолютно вся, составляет менее 0,29%, то есть менее половины процента. Если мы полностью откажемся от вознаграждений Energocom в целях тарифного расчета, тариф вообще не уменьшится», — заявил Еуджениу Бузату.

Он объяснил, что в тариф за услугу поставки включены и другие расходы, необходимые для работы компании, в том числе связанные с распределением счетов и предоставлением услуги потребителям.

По словам Бузату, эти расходы составляют около 0,56 лея в тарифе. Таким образом, даже отказ от определенных расходов не приведет автоматически к существенному снижению тарифа для потребителей.

«Более того, все расходы на услугу поставки, договоры на распределение счетов, печать счетов, все расходы на поставку для оказания услуг потребителям составляют 56 банов в тарифе. Если мы полностью откажемся от них, тариф снизится на 56 банов», — добавил он.

Energocom уже оптимизировал и количество сотрудников. По словам директора компании, предыдущий поставщик, АО Moldovagaz, имел около 260 сотрудников для оказания услуги публичной поставки, тогда как Energocom сейчас работает примерно с 200 сотрудниками.

Меры по сокращению расходов были объявлены после того, как правительство призвало учреждения и компании с государственным капиталом пересмотреть свои расходы, в том числе на зарплаты, услуги и персонал.

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Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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