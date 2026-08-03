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ipn.md logoipn
3 Августа 2026, 19:39
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Более 40 автозаправок в Молдове остались без дизельного топлива

Более 40 автозаправочных станций в Молдове не имеют запасов дизельного топлива.

Более 40 автозаправок в Молдове остались без дизельного топлива.
Более 40 автозаправок в Молдове остались без дизельного топлива.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, передает ipn.md

Сейчас имеющихся запасов дизеля в стране достаточно примерно на 7,6 дня потребления.

При этом ситуация с бензином остается стабильнее — его запасов хватит примерно на 15,8 дня.

Ранее правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности сроком на 30 дней в энергетическом секторе из-за риска нехватки топлива, особенно дизельного.

Власти также приняли ряд мер для предотвращения возможного дефицита: было решено создать обязательные минимальные запасы топлива и ограничить экспорт и реэкспорт дизельного топлива.

Причиной таких решений стали перебои в региональных цепочках поставок топлива.

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Источник
ipn.md logoipn
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