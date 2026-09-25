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logos-press.md logologos-press
25 Сентября 2026, 08:10
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Бизнес обеспечил более двух третей новых депозитов в августе

Банковский сектор Молдовы фиксирует высокую активность со стороны корпоративных клиентов.

Бизнес обеспечил более двух третей новых депозитов в августе.
Бизнес обеспечил более двух третей новых депозитов в августе.

По данным Национального банка, в августе 2026 года общий объем новых привлеченных депозитов достиг внушительных 27 085 млн леев. Объем новых депозитов в августе, однако, снизился по сравнению с июлем, когда банки привлекли 30 678 млн леев, сообщает logos-press.md

Ключевой особенностью структуры привлечения стало доминирование юридических лиц. Бизнес-среда направила на депозитные счета 18 553,23 млн леев, обеспечив тем самым 68,5% от всех поступлений за месяц. Эксперты связывают такую динамику с накоплением оборотного капитала и сезонной активностью коммерческих предприятий.

Интересно, что бизнес лидирует не только в сбережениях, но и в займах — за тот же август компании забрали почти две трети от всех выданных новых кредитов.

Поведение физических лиц выглядит более сдержанным. Вкладчики-граждане обеспечили лишь треть от августовского объема (31,5%), разместив в банках 8 531,78 млн леев. Для сравнения, этот показатель заметно уступает объемам кредитования, где спрос населения на займы (особенно потребительские и ипотечные) демонстрирует высокие темпы роста.

При этом аналитики подчеркивают, что недавнее решение НБМ поднять ставку по депозитам овернайт до 7% годовых может скорректировать этот баланс в сторону роста доходности розничных вкладов уже в ближайшие месяцы.

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Источник
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