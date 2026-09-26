В Молдове большинство семей не могут отложить деньги: живут от зарплаты до зарплаты.

Менее 19% семей в Республике Молдова смогли отложить деньги в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики об уровне жизни населения Республики Молдова. Рост цен в последнее время, низкие доходы, которых едва хватает на повседневные расходы, а также недостаток финансовой грамотности — одни из причин, объясняющих эту ситуацию, сообщает tvrmoldova.md

Накопления становятся практически невыполнимой задачей для все большего числа граждан Республики Молдова. После выплат по кредитам, оплаты счетов и необходимых расходов к концу месяца у людей практически ничего не остается.

Данные Национального бюро статистики показывают, что более половины домохозяйств живут от зарплаты до зарплаты, успевая лишь покрыть текущие расходы — без накопления долгов, но и без возможности откладывать деньги. При этом способность к накоплению различается между городом и селом. Около 23% городских домохозяйств смогли отложить деньги, по сравнению с 14% в сельской местности.

Что касается уровня жизни, около 18% домохозяйств заявили, что их положение в 2025 году ухудшилось по сравнению с предыдущим годом. Только 6% заметили улучшение, а 77% не заметили никаких изменений.

Эксперты говорят, что инфляция и рост стоимости жизни снизили покупательную способность. А в конце месяца для некоторых молдаван вопрос накоплений уже даже не стоит.

Кроме того, крах инвестиционных фондов в 1990-х годах и громкие банковские скандалы в недавней истории оставили глубокий след в коллективной психологии.

"Мы по-прежнему остаемся относительно бедным населением. Главной причиной отсутствия сбережений является недостаток доходов, соответствующих стоимости жизни... Даже в условиях, когда мы делаем определенные сбережения, я считаю, что необходимо повышать нашу финансовую грамотность с точки зрения инвестиций. И не столь далекая история, потрясения, которые пережило население, делают нас очень осторожными в отношении инвестирования наших денег в экономику", - сказал социолог Василе Кантараджи.

Согласно последним опубликованным данным, самые высокие показатели отмечаются в странах Западной и Центральной Европы, где высокие доходы или налоговая политика способствуют накоплению капитала.