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logos-press.md logologos-press
13 Сентября 2026, 16:30
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Население Молдовы доверяет банкам больше, чем бизнес

Общий баланс депозитов в банковском секторе Молдовы по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 8 002,2 млн леев, или на 5,5%, составив 152 425 млн леев.

Население Молдовы доверяет банкам больше, чем бизнес.
Население Молдовы доверяет банкам больше, чем бизнес.

Об этом свидетельствуют последние данные Национального банка Молдовы (НБМ), отражающие устойчивый спрос на услуги финансового сектора страны, передает logos-pres.md

Основным драйвером роста сбережений стали физические лица. Вклады граждан увеличились заметно быстрее общего рынка — на 7,8%, достигнув внушительных 93,6 млрд леев. Депозиты юридических лиц также продемонстрировали позитивную динамику, хотя и более умеренную. 

Объем средств компаний на банковских счетах увеличился на 2,1% и составил 58,6 млрд леев. По данным НБМ, из общей суммы депозитов 65,5% приходилось на депозиты в леях, остаток которых увеличился на 4 560,8 млн леев (4,8%) по сравнению с концом предыдущего года и составил 99 802,9 млн леев по состоянию на 30.06.2026.

Соответственно, депозиты в иностранной валюте составляли 34,5% от общей суммы депозитов, их остаток также увеличился в течение первого полугодия 2026 года на 3 441,4 млн леев (7%), составив 52 622,1 млн леев.


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Источник
logos-press.md logologos-press
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