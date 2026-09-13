Население Молдовы доверяет банкам больше, чем бизнес.

Общий баланс депозитов в банковском секторе Молдовы по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 8 002,2 млн леев, или на 5,5%, составив 152 425 млн леев.

Об этом свидетельствуют последние данные Национального банка Молдовы (НБМ), отражающие устойчивый спрос на услуги финансового сектора страны, передает logos-pres.md

Основным драйвером роста сбережений стали физические лица. Вклады граждан увеличились заметно быстрее общего рынка — на 7,8%, достигнув внушительных 93,6 млрд леев. Депозиты юридических лиц также продемонстрировали позитивную динамику, хотя и более умеренную.

Объем средств компаний на банковских счетах увеличился на 2,1% и составил 58,6 млрд леев. По данным НБМ, из общей суммы депозитов 65,5% приходилось на депозиты в леях, остаток которых увеличился на 4 560,8 млн леев (4,8%) по сравнению с концом предыдущего года и составил 99 802,9 млн леев по состоянию на 30.06.2026.

Соответственно, депозиты в иностранной валюте составляли 34,5% от общей суммы депозитов, их остаток также увеличился в течение первого полугодия 2026 года на 3 441,4 млн леев (7%), составив 52 622,1 млн леев.



