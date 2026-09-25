Бюджетники в Молдове начнут получать единовременные выплаты до 4 000 леев с октября.

Работники бюджетного сектора в Молдове начнут получать единовременную финансовую помощь с октября 2026 года.

Необходимые средства уже распределены между центральными и местными органами власти после публикации соответствующего приказа Министерства финансов в «Официальном мониторе», передает zdg.md

Об этом сообщила министр финансов Виктория Белоус.

Право на выплату имеют работники бюджетного сектора, чей среднемесячный доход составляет до 20 000 леев. Размер единовременной помощи будет зависеть от категории работников.

Учителя получат по 4 000 леев.

Работники национальной обороны, общественного порядка, здравоохранения, культуры, спорта, местного публичного управления и юстиции — по 3 000 леев.

Всего на выплату единовременной чрезвычайной финансовой помощи из государственного бюджета предусмотрено 585 млн леев .

. Технический персонал, охранники, повара и вспомогательные работники — по 2 000 леев.

«Выплата единовременной чрезвычайной финансовой помощи работникам бюджетного сектора начнётся в октябре 2026 года», — сообщили в Министерстве финансов.