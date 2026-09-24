Бэлуцел: Молдове необходимо готовиться к периоду нестабильности на рынке газа.

В эфире передачи «Секреты власти» на телеканале Jurnal TV Бэлуцел заявил, что ситуация на международных рынках непредсказуема, а проблема заключается не только в цене, но и в наличии необходимых объемов газа, сообщает realitatea.md

«Мы живем в настолько непредсказуемой ситуации на международных рынках. Речь идет об объемах и возможности иметь эти объемы, поскольку цены колеблются изо дня в день из-за обстоятельств, которые от нас не зависят», — заявил депутат.

Он пояснил, что власти в первую очередь должны обеспечить наличие зарезервированных и доступных объемов газа, а параллельно найти необходимые ресурсы, чтобы максимально компенсировать расходы населения.

Бэлуцел напомнил, что Молдова уже сталкивалась с похожей ситуацией в начале вторжения Российской Федерации в Украину, когда цена на газ достигала почти 27 леев. По словам депутата, и тогда удалось найти решения для снижения влияния подорожания на потребителей.

В этом контексте он упомянул и усилия властей по привлечению внешней помощи. Премьер-министр находится в Нью-Йорке, где проведет несколько встреч, в том числе для поиска источников поддержки, которые помогут Молдове пережить этот период.

Кроме того, Бэлуцел рассказал о мерах по оптимизации бюджетных расходов, в том числе о зарплатах и должностях, а также о налоговой политике.

«Мы направим на компенсации максимум из того, что можем, чтобы пройти через этот период», — заключил депутат PAS.