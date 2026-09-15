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unimedia.info logounimedia
15 Сентября 2026, 10:36
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Бэлуцел: Мы готовы на все в процессе евроинтеграции

Депутат PAS Адриан Бэлуцел, который недавно возглавил Комиссию парламента по европейской интеграции, заявил, что Молдова готова принять более строгие условия в процессе интеграции в Европейский союз.

Бэлуцел: Мы готовы на все в процессе евроинтеграции.
Бэлуцел: Мы готовы на все в процессе евроинтеграции.

На вопрос, готово ли правительство к любым требованиям в этом контексте, депутат ответил: «Да, мы действительно готовы», сообщает unimedia.info 

«У нашей страны большие амбиции добиться успеха в процессе европейской интеграции. Насколько эти амбиции помогут нам подготовиться и справиться в том числе с новыми положениями, которые пока обсуждаются на уровне Европейского союза, на уровне Европейского совета, в частности с ужесточением правил расширения ЕС. Мы готовы ко всему?», — спросили Адриана Бэлуцела.

«Да, мы действительно готовы», — ответил депутат PAS.

«Очень оптимистично».

«Я по натуре оптимист, объясню почему. Мы рассматриваем процесс интеграции в ЕС не только как технические переговоры. Мы рассматриваем его как трансформацию общества, исходя из того, что ни одна страна — член ЕС не стала жить хуже после вступления в ЕС, а значительный скачок в развитии этих стран произошел именно в процессе вступления. На этом мы и сосредоточены. И если это подразумевает определенные более строгие требования со стороны ЕС, мы готовы их обсуждать и принимать на себя, если они идут на пользу гражданам Республики Молдова».

«Но если на данный момент эти требования в определенной степени противоречат интересам некоторых категорий населения Молдовы? Я, например, имею в виду сельхозпроизводителей. Что тогда происходит?»

«В целом процесс европейской интеграции не противоречит интересам групп граждан — будь то фермеры, промышленники и так далее. ЕС для внедрения определенных норм, которые местами могут быть затратными, в большинстве случаев предоставляет финансовую поддержку, чтобы эти изменения могли быть реализованы гражданами соответствующих стран, которые берут на себя эту трансформацию».

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Источник
unimedia.info logounimedia
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