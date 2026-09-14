Бэлуцел: Я уверен, что Тофан останется премьером до следующего электорального цикла

Адриан Бэлуцел, депутат PAS и новый председатель парламентской комиссии по евроинтеграции, заявил, что «достаточно уверен» в том, что премьер Василе Тофан останется во главе правительства до следующего электорального цикла.

Об этом он сказал в интервью Ziarul de Gardă, отвечая на вопрос о продолжительности мандата нынешнего правительства и о прецеденте кабинета Мунтяну, сообщает bani.md

Бэлуцел отверг мнение о том, что бывший премьер-министр Александру Мунтяну был «жертвенным» премьером, и заявил, что его уход с должности был личным решением.

«Правительство Мунтяну не было жертвенным. Это было решение господина Мунтяну подать в отставку. Довольно неожиданное, я бы сказал», — заявил депутат PAS.

Что касается Василе Тофана, Бэлуцел выразил уверенность в его способности продолжить работу на посту премьер-министра.

«Я уверен, что у господина Тофана есть амбиции добиться успеха, и, соответственно, я достаточно уверен, что мы дойдем до следующего электорального цикла вместе с господином Тофаном в должности премьер-министра», — сказал парламентарий.

На вопрос о том, может ли Василе Тофан в перспективе получить более заметную политическую роль или даже вступить в PAS, Бэлуцел ответил, что в настоящее время премьер сосредоточен на работе правительства.

В то же время депутат не исключил возможного более активного политического участия Тофана, заявив, что общество «выиграло бы» от его присутствия в политической среде.

Говоря о возможном вступлении в PAS, Бэлуцэл отметил, что партия открыта к сотрудничеству с людьми, не входящими в ее состав, и что формальное членство не является обязательным условием для сотрудничества.