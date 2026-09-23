Белоус: Гособлигации дают гражданам более высокие проценты, чем банки.

Более 1 млрд леев Молдова заняла у физических лиц через приобретение государственных ценных бумаг.

Министр финансов Виктория Белоус заявила, что этот механизм предоставляет гражданам безопасную альтернативу для хранения сбережений с процентными ставками выше, чем в банковском секторе, сообщает tvrmoldova.md

Отвечая на вопрос, много это или мало — 1 млрд леев, министр финансов назвала обнадеживающим тот факт, что граждане доверяют этому механизму, а деньги поступают из законных источников. По мнению министра, участие в покупке государственных ценных бумаг также способствует повышению финансовой грамотности населения.

«Этот механизм мы уже используем регулярно, ежемесячно, но я думаю, что он станет привычным — давать гражданам безопасную альтернативу с процентной ставкой намного выше, чем в финансовом секторе, для хранения своих сбережений», — отметила Белоус.

Министр Виктория Белоус уточнила, что проценты по государственным ценным бумагам не облагаются налогом, а государство гарантирует возврат заемных средств.

«Вы освобождены от любых налогов. У вас есть 100%-ая гарантия всей суммы, которую вы одолжили государству», — заявила чиновница.

В то же время министр подчеркнула, что банковский сектор также пользуется доверием граждан, отметив, что на рынке уже работают банки, соответствующие критериям надежности.

С апреля 2025 года Министерство финансов ежемесячно проводит размещение государственных ценных бумаг, предоставляя населению возможность регулярно инвестировать на выгодных условиях. Процентная ставка по государственным ценным бумагам является фиксированной и не облагается налогом, а выплаты осуществляются дважды в год непосредственно на банковский счет инвесторов.

Платформа eVMS.md была запущена летом 2024 года. Государственные ценные бумаги являются одним из наиболее безопасных инвестиционных инструментов благодаря полной гарантии со стороны государства. С помощью государственных ценных бумаг государство занимает деньги у граждан для финансирования проектов развития и экономического роста страны.

Государственные ценные бумаги включают казначейские векселя и государственные облигации.