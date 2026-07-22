Apă-Canal Chișinău созывает экономических агентов для обсуждения необходимых мер.

АО Apă-Canal Chișinău созывает экономических агентов для обсуждения мер по защите системы канализации в период аномальной жары.

По поручению мэра муниципия Кишинев Иона Чебана АО Apă-Canal Chișinău организует рабочее совещание с экономическими агентами, которые осуществляют сброс сточных вод в общественную канализационную сеть. Необходимость встречи обусловлена высокими температурами воздуха и возросшей нагрузкой на очистные сооружения муниципия Кишинев, пишет noi.md

На совещании обсудят выработку совместных мер по предотвращению перегрузки канализационной инфраструктуры и снижению экологических рисков.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы функционирования очистных сооружений в условиях жары, соблюдения норм сброса сточных вод, а также меры по мониторингу и контролю, направленные на защиту общественной канализационной системы.

АО Apă-Canal Chișinău призывает экономических агентов принять активное участие в обсуждении и внести вклад в обеспечение надежной и эффективной работы системы общественной канализации для жителей муниципия Кишинев.