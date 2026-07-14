Maximum - 30 лет: Празднуем грандиозный юбилей с рассрочкой до 30 месяцев Ⓟ

В этом году Maximum отмечает особенную дату — 30 лет вместе с Молдовой. Это не просто юбилей компании, а три десятилетия доверия, развития и современных технологий, которые помогают делать жизнь тысяч семей комфортнее.

📜 За эти годы мы прошли большой путь — от первого магазина в далёком 1996 году до признанного лидеров рынка электроники и бытовой техники в Молдове. Вместе с вами мы наблюдали, как менялся мир технологий: от первых мобильных телефонов и телевизоров до искусственного интеллекта, умных домов, современных гаджетов и инновационной бытовой техники. Всё это время нас объединяла одна цель — предлагать покупателям лучшие мировые бренды, качественный сервис и действительно выгодные предложения.

❤️ Но самое главное наше достижение — это доверие покупателей. Именно поэтому своё 30-летие мы решили отметить вместе с вами и подготовили одну из самых масштабных акций года.

🎉 В честь нашего Юбилея мы приготовили для вас:

📅 Рассрочка до 30 месяцев — техника уже сегодня, оплата потом

Покупка новой техники больше не требует больших единовременных затрат. Во время юбилейной акции MAXIMUM сотни товаров доступны в рассрочку до 30 месяцев без комиссии, без переплат и без скрытых платежей. Выбирайте технику уже сегодня, а оплачивайте её небольшими комфортными ежемесячными платежами. При этом у нас есть и иные выгодные предложения в 0% рассрочку до 12 месяцев!

Ниже представлены лишь некоторые модели, участвующие в акции.

📱 Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro 4/128GB — всего 93 лея в месяц на 30 месяцев

Современный смартфон с большим 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, ёмким аккумулятором 6000 мА·ч, производительным восьмиядерным процессором и операционной системой Xiaomi HyperOS. Основная AI-камера позволяет делать качественные фотографии, а большой объём памяти 4/128 ГБ обеспечивает комфортную работу приложений и хранение файлов. Отличный выбор для ежедневного использования всей семьёй.

💻 Ноутбук Acer Aspire AS15-42 — всего 367 леев в месяц на 30 месяцев

Универсальный ноутбук для работы, учёбы и развлечений. Современный процессор, быстрый SSD-накопитель, качественный Full HD экран и длительное время автономной работы позволяют комфортно работать с документами, участвовать в видеоконференциях, смотреть фильмы и выполнять повседневные задачи.

📺 Телевизор LG 43QNED70B6C (New Model 2026) — всего 243 лея в месяц на 30 месяцев

Новый телевизор LG серии QNED сочетает технологию квантовых точек с улучшенной цветопередачей, обеспечивая яркое, насыщенное и детализированное изображение. Smart TV открывает доступ к любимым онлайн-кинотеатрам и приложениям, а поддержка современных HDR-форматов делает просмотр фильмов ещё более впечатляющим.

🚗 Видеорегистратор DDPai by Xiaomi N3 Pro Dual Dash Cam — всего 67 леев в месяц на 30 месяцев

Двойная система записи с высоким разрешением, GPS-модуль и широкий угол обзора помогают фиксировать дорожную обстановку максимально подробно как днём, так и ночью. Надёжный помощник для безопасности автомобиля в любой поездке.

🔊 Портативная колонка JBL Flip 7 — всего 90 леев в месяц на 30 месяцев

Легендарное фирменное звучание JBL, мощный бас, защита от воды и пыли, длительная автономная работа и прочный корпус делают Flip 7 отличным спутником для отдыха, путешествий и вечеринок.

🏠 Умная колонка Яндекс YNDX-00054 — всего 197 леев в месяц на 30 месяцев

Голосовой помощник, управление умным домом, качественный звук, музыка, новости, напоминания и множество интеллектуальных функций делают колонку настоящим центром домашней экосистемы.

☕ Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Aromatic ECAM630.75.TSM — всего 967 леев в месяц на 30 месяцев

Флагманская автоматическая кофемашина с фирменной системой приготовления молочных напитков, широким выбором рецептов, индивидуальными профилями пользователей, цветным сенсорным дисплеем и возможностью тонкой настройки каждого напитка. Наслаждайтесь кофе уровня профессиональной кофейни у себя дома.

🍟 Аэрофритюрница Nutribullet NBA0611DG — всего 87 леев в месяц на 30 месяцев

Готовьте любимые блюда с минимальным количеством масла. Горячая циркуляция воздуха обеспечивает аппетитную хрустящую корочку, сохраняя сочность продуктов. Отличный выбор для тех, кто предпочитает вкусную и более полезную пищу.

🍽 Встраиваемая посудомоечная машина Beko BDIN38551P — всего 367 леев в месяц на 30 месяцев

Вместительная модель с современными программами мойки, экономичным расходом воды, тихой работой и эффективной системой сушки. Идеально подходит для большой семьи и ежедневного использования.

❄️ Холодильник Gorenje R44E4W4 — всего 90 леев в месяц на 30 месяцев

Компактный и экономичный холодильник отлично подходит для небольшой кухни, офиса или дачи. Продуманная организация внутреннего пространства позволяет удобно хранить продукты, а современная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру.

👕 Стиральная машина с сушкой Whirlpool FFWDD1076258SVEE — всего 367 леев в месяц на 30 месяцев

Большая загрузка, функции стирки и сушки в одном устройстве, современные программы ухода за тканями и интеллектуальные технологии позволяют экономить время и место в доме. Отличное решение для современной семьи.

🧹 Беспроводной пылесос Rowenta GZ5035WO — всего 233 лея в месяц на 30 месяцев

Лёгкий, мощный и манёвренный беспроводной пылесос обеспечивает эффективную уборку различных покрытий без ограничений проводами. Высокая мощность всасывания и удобная конструкция делают ежедневную уборку значительно проще.

💇 Фен Rowenta HY8310F0 — всего 153 лея в месяц на 30 месяцев

Современный фен с мощным воздушным потоком, несколькими температурными режимами и технологиями бережной сушки помогает быстро высушить волосы и сохранить их естественный блеск.

❄️ Инверторный кондиционер Panasonic CS-TZ35ZKEW/CU-TZ35ZKE — всего 633 лея в месяц на 30 месяцев

Современный инверторный кондиционер обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещения, отличается высокой энергоэффективностью, тихой работой и поддержанием комфортной температуры круглый год. Инверторная технология позволяет снизить энергопотребление и поддерживать стабильный микроклимат.

🎉Празднуйте 30-летие MAXIMUM вместе с нами!

Это лишь небольшая часть товаров, участвующих в юбилейной акции. Вас ждут сотни моделей бытовой техники, телевизоров, смартфонов, ноутбуков, кондиционеров, кофемашин, техники для кухни, уборки и красоты, которые можно приобрести в рассрочку до 30 месяцев без комиссии и переплат.

Приходите в магазины MAXIMUM по всей Молдове или выбирайте технику онлайн. Уже 30 лет мы помогаем делать ваш дом современнее, комфортнее и технологичнее.

MAXIMUM — 30 лет вместе с Молдовой!

Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54

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