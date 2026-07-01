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Medpark logoMedpark
13 Июля 2026, 09:00
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Впервые в Молдове: Medpark меняет подход к хирургии щитовидной железы благодаря интраоперационному мониторингу нервов Ⓟ

Международная больница Medpark отмечает важный этап в развитии эндокринной хирургии в Республике Молдова, выполнив сложное вмешательство на щитовидной железе с использованием системы интраоперационного нейромониторинга.

Впервые в Молдове: Medpark меняет подход к хирургии щитовидной железы благодаря интраоперационному мониторингу нервовNIM Vital™ — передовая технология, которая предоставляет хирургической команде функциональную информацию в режиме реального времени о нервах, находящихся в операционном поле.

Тиреоидэктомия с диссекцией регионарных лимфатических узлов была выполнена доктором Евгением Кондрацки, общим хирургом-онкологом, имеющим специализацию в эндокринной хирургии, совместно с доктором Сергеем Лопатэ.

Впервые в Молдове: Medpark меняет подход к хирургии щитовидной железы благодаря интраоперационному мониторингу нервов

Важно отметить, что в хирургии щитовидной железы качество медицинского вмешательства измеряется не только полным удалением пораженной ткани, но и способностью сохранить жизненно важные анатомические структуры, расположенные в непосредственной близости от щитовидной железы.

Впервые в Молдове: Medpark меняет подход к хирургии щитовидной железы благодаря интраоперационному мониторингу нервов

Система мониторинга, применяемая во время операции

Благодаря использованию системы NIM Vital™ хирургическая команда смогла идентифицировать и наблюдать за возвратными гортанными нервами на протяжении всей операции. Эти нервы отвечают за подвижность голосовых связок и напрямую участвуют в обеспечении голосовой и дыхательной функций.

Впервые в Молдове: Medpark меняет подход к хирургии щитовидной железы благодаря интраоперационному мониторингу нервов

С помощью специального зонда система NIM Vital™ стимулирует контролируемый нерв, а электроды регистрируют электрический ответ мышц, которые он активирует. Информация передается хирургу в режиме реального времени в виде звуковых и графических сигналов, обеспечивая дополнительное функциональное подтверждение наряду с непосредственной анатомической идентификацией нерва во время диссекции.

Впервые в Молдове: Medpark меняет подход к хирургии щитовидной железы благодаря интраоперационному мониторингу нервов

Преимущества системы NIM Vital™ для пациентов включают:

  • повышенную точность идентификации критически важных нервных структур;
  • подтверждение функциональной целостности нерва;
  • защиту голосовой и дыхательной функций.

Применение системы NIM Vital™

В Medpark аппарат для нейромониторинга будет использоваться как в онкологических, так и в неонкологических случаях, особенно при хирургических вмешательствах, где существует риск повреждения нервных структур, таких как:

  • хирургия щитовидной и паращитовидных желез;
  • хирургия головы и шеи;
  • хирургия околоушной железы и слюнных желез;
  • случаи, когда анатомия изменена опухолями, воспалительными процессами, крупными зобами, измененными лимфатическими узлами или индивидуальными анатомическими особенностями.

Международная больница Medpark способствует приведению медицины Республики Молдова в соответствие с международными стандартами, укрепляя модель медицинской помощи, ориентированную на безопасность пациента, точность хирургического вмешательства и сохранение жизненно важных функций, определяющих качество жизни.

Источник
Medpark logoMedpark
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