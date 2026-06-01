theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Medpark logoMedpark
10 Июня 2026, 09:30
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Medpark удостоен нескольких наград в рамках конкурса «Коммерческая марка года» Ⓟ

Medpark был признан лауреатом Гала-вечера молдавского бизнеса 2026 года, получив две специальные награды.

Эти награды отражают усилия учреждения по созданию устойчивой системы здравоохранения, основанной на людях и ценностях:

  • «Внедрение стандартов добросовестности в частном секторе»;
  • «Лучший работодатель для семейных сотрудников».

Medpark удостоен нескольких наград в рамках конкурса «Коммерческая марка года»

Добросовестность — институциональный стандарт деятельности Medpark

Премия «Внедрение стандартов добросовестности в частном секторе» подтверждает приверженность Medpark развитию организационной среды, основанной на прозрачности, профессиональной этике и ответственности.

В частном медицинском учреждении добросовестность проявляется на всех уровнях деятельности: от клинических и административных процессов до взаимодействия с пациентами, сотрудниками и партнёрами. Для Medpark это означает наличие чётких правил, последовательность в принятии решений, соблюдение внутренних стандартов и организационную культуру, основанную на ценностях.

Medpark удостоен нескольких наград в рамках конкурса «Коммерческая марка года»

Ответственность перед командой, которая оказывает медицинскую помощь

Премия «Лучший работодатель для семейных сотрудников» подчёркивает стремление Medpark создавать рабочую среду, в которой сотрудники получают поддержку не только в профессиональном, но и в личном плане.

Врачи, медицинские ассистенты, административные команды и вспомогательный персонал — каждый вносит свой вклад в опыт пациента и обеспечение качественной медицинской помощи. Эффективная работа больницы зависит не только от инфраструктуры и технологий, но и от налаженных процессов, профессиональной компетентности и слаженного взаимодействия между командами.

Благодаря внутренним политикам, ориентированным на развитие организационной культуры, обеспечению безопасных условий труда и поддержанию баланса между профессиональной и семейной жизнью, Medpark укрепляет свою репутацию ответственного работодателя, учитывающего современные социальные потребности.

Medpark — уже 15 лет строим из ценностей!

Medpark удостоен нескольких наград в рамках конкурса «Коммерческая марка года»

Источник
Medpark logoMedpark
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте