Medpark удостоен нескольких наград в рамках конкурса «Коммерческая марка года» Ⓟ
Medpark был признан лауреатом Гала-вечера молдавского бизнеса 2026 года, получив две специальные награды.
Эти награды отражают усилия учреждения по созданию устойчивой системы здравоохранения, основанной на людях и ценностях:
- «Внедрение стандартов добросовестности в частном секторе»;
- «Лучший работодатель для семейных сотрудников».
Добросовестность — институциональный стандарт деятельности Medpark
Премия «Внедрение стандартов добросовестности в частном секторе» подтверждает приверженность Medpark развитию организационной среды, основанной на прозрачности, профессиональной этике и ответственности.
В частном медицинском учреждении добросовестность проявляется на всех уровнях деятельности: от клинических и административных процессов до взаимодействия с пациентами, сотрудниками и партнёрами. Для Medpark это означает наличие чётких правил, последовательность в принятии решений, соблюдение внутренних стандартов и организационную культуру, основанную на ценностях.
Ответственность перед командой, которая оказывает медицинскую помощь
Премия «Лучший работодатель для семейных сотрудников» подчёркивает стремление Medpark создавать рабочую среду, в которой сотрудники получают поддержку не только в профессиональном, но и в личном плане.
Врачи, медицинские ассистенты, административные команды и вспомогательный персонал — каждый вносит свой вклад в опыт пациента и обеспечение качественной медицинской помощи. Эффективная работа больницы зависит не только от инфраструктуры и технологий, но и от налаженных процессов, профессиональной компетентности и слаженного взаимодействия между командами.
Благодаря внутренним политикам, ориентированным на развитие организационной культуры, обеспечению безопасных условий труда и поддержанию баланса между профессиональной и семейной жизнью, Medpark укрепляет свою репутацию ответственного работодателя, учитывающего современные социальные потребности.
Medpark — уже 15 лет строим из ценностей!