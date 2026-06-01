Medpark удостоен нескольких наград в рамках конкурса «Коммерческая марка года» Ⓟ

Эти награды отражают усилия учреждения по созданию устойчивой системы здравоохранения, основанной на людях и ценностях:

«Внедрение стандартов добросовестности в частном секторе»;

«Лучший работодатель для семейных сотрудников».

Добросовестность — институциональный стандарт деятельности Medpark

Премия «Внедрение стандартов добросовестности в частном секторе» подтверждает приверженность Medpark развитию организационной среды, основанной на прозрачности, профессиональной этике и ответственности.

В частном медицинском учреждении добросовестность проявляется на всех уровнях деятельности: от клинических и административных процессов до взаимодействия с пациентами, сотрудниками и партнёрами. Для Medpark это означает наличие чётких правил, последовательность в принятии решений, соблюдение внутренних стандартов и организационную культуру, основанную на ценностях.

Ответственность перед командой, которая оказывает медицинскую помощь

Премия «Лучший работодатель для семейных сотрудников» подчёркивает стремление Medpark создавать рабочую среду, в которой сотрудники получают поддержку не только в профессиональном, но и в личном плане.

Врачи, медицинские ассистенты, административные команды и вспомогательный персонал — каждый вносит свой вклад в опыт пациента и обеспечение качественной медицинской помощи. Эффективная работа больницы зависит не только от инфраструктуры и технологий, но и от налаженных процессов, профессиональной компетентности и слаженного взаимодействия между командами.

Благодаря внутренним политикам, ориентированным на развитие организационной культуры, обеспечению безопасных условий труда и поддержанию баланса между профессиональной и семейной жизнью, Medpark укрепляет свою репутацию ответственного работодателя, учитывающего современные социальные потребности.

Medpark — уже 15 лет строим из ценностей!