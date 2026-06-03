Эксклюзивно в Medpark: Персонализированное протезирование коленного и тазобедренного суставов Ⓟ

Персонализированное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов — это современная технология артропластики, доступная только в Medpark и предназначенная для пациентов с тяжёлыми заболеваниями суставов, хронической болью и ограничением подвижности. В отличие от стандартных протезов, персонализированный создаётся на основе реальной анатомии пациента, что обеспечивает более точное соответствие суставу, высокую точность хирургического планирования и максимально естественное восстановление движений после операции.

Операции выполняются командой хирургов Отделения Ортопедии и Травматологии Medpark под руководством доктора Виорела Ветрилэ, хирурга ортопеда-травматолога, доктора медицинских наук, доцента, обладающего большим опытом лечения сложных суставных патологий. Для пациента такой подход означает меньший дискомфорт, более физиологичную работу сустава и более быстрое возвращение к привычной повседневной активности.

В чём разница между стандартным и персонализированным протезом?

Стандартные эндопротезы выпускаются в различных размерах, однако имеют типовую форму, разработанную на основе усреднённых анатомических параметров. В результате хирургу приходится адаптировать сустав пациента к выбранному импланту для достижения необходимой стабильности.

Персонализированный протез работает по иному принципу: он проектируется на основе индивидуальной анатомии пациента с использованием 3D-моделирования коленного или тазобедренного сустава. Благодаря этому форма, контуры и ось импланта максимально соответствуют особенностям конкретного сустава, что позволяет минимизировать компромиссы во время операции и восстановить подвижность, максимально приближенную к естественной.

Фактически протез не подбирается из стандартной линейки, а создаётся индивидуально для каждого пациента.

Кому рекомендуется персонализированное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов?

Персонализированное эндопротезирование рекомендовано пациентам с выраженным остеоартрозом коленного или тазобедренного сустава — гонартрозом и коксартрозом, когда суставной хрящ значительно разрушен, а боль, скованность и ограничение подвижности существенно снижают качество жизни.

По мере прогрессирования заболевания суставной хрящ истончается и разрушается, вследствие чего костные поверхности начинают контактировать друг с другом напрямую. Это приводит к боли, воспалению, дискомфорту при ходьбе и затруднениям при выполнении повседневных действий.

В большинстве случаев первые проявления остеоартроза возникают после 40–50 лет, однако заболевание может развиваться и в более молодом возрасте, особенно после травм, переломов, повреждений связок или разрывов мениска.

Персонализированное эндопротезирование может рассматриваться в тех случаях, когда консервативные методы лечения — медикаментозная терапия, внутрисуставные инъекции и физиотерапия уже не обеспечивают достаточного эффекта.

В чём заключается технология персонализированного эндопротезирования?

Процесс начинается с компьютерной томографии (КТ), на основании которой создаётся трёхмерная модель сустава пациента. Затем протез проектируется и изготавливается индивидуально, с максимально точным учётом анатомических особенностей коленного или тазобедренного сустава каждого конкретного пациента.

Во время операции хирург использует персонализированный одноразовый инструментарий, разработанный специально для конкретного пациента. Такой подход обеспечивает более точное хирургическое планирование и оптимальную адаптацию к индивидуальной структуре костной ткани, способствуя восстановлению правильной оси конечности и функции поражённого сустава.

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