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Business News logoBusiness News
31 Июля 2026, 09:00
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Volvo Oil Service: Безусловная забота Ⓟ

Специальная цена пакета для моделей XC60 и XC90: 3 700 леев.

Volvo Oil Service: Безусловная забота

Каждый Volvo заслуживает регулярной заботы и квалифицированного обслуживания, особенно летом — после поездки на море или перед дальней дорогой. Официальный импортер Volvo Cars в Молдове, DAAC-Hermes, приглашает автовладельцев пройти обслуживание на выгодных условиях в рамках действующей акции Volvo Oil Service. 

Выгодные условия для всех моделей

Полный пакет Oil Service для кроссоверов Volvo XC60 и Volvo XC90 по фиксированной цене: 3 700 леев. 

Специальные цены действуют на весь модельный ряд Volvo (включая XC40, седаны и универсалы). Это отличный шанс провести обслуживание как для постгарантийных машин, так и для авто, недавно ввезенных из Европы и США. 

Обслуживание по стандартам бренда

  • Масло Castrol EDGE Professional: Оригинальное синтетическое масло, одобренное Volvo для защиты мотора в жару и при высоких нагрузках. 
  • Оригинальные фильтры Volvo: Замена масляного и воздушного фильтров для максимальной защиты узлов двигателя. 
  • Бесплатное обновление ПО: Актуализация всех электронных систем автомобиля до последней заводской версии. 
  • Диагностика ходовой части: Визуальный осмотр подвески и тормозов до или после дальних поездок. 
  • Официальная история: Запись в базе дилера, сохраняющая высокую перепродажную стоимость авто.

Volvo Oil Service: Безусловная забота

Пока наши специалисты готовят ваш автомобиль к новым поездкам, вы можете отдохнуть в уютной лаунж-зоне.

Специальное ценовое предложение Volvo Oil Service действует до 30 августа 2026 года. 

  • Запись на сервис: +373 22 022 888
  • Адрес: Chișinău, bd. Dimitrie Cantemir, 14; Volvo Centru | DAAC Hermes S.A.
  • Подробности и запись онлайн: www.volvocars.com 
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