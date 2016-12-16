Volvo Oil Service: Безусловная забота Ⓟ

Специальная цена пакета для моделей XC60 и XC90: 3 700 леев.

Каждый Volvo заслуживает регулярной заботы и квалифицированного обслуживания, особенно летом — после поездки на море или перед дальней дорогой. Официальный импортер Volvo Cars в Молдове, DAAC-Hermes, приглашает автовладельцев пройти обслуживание на выгодных условиях в рамках действующей акции Volvo Oil Service.

Выгодные условия для всех моделей

Полный пакет Oil Service для кроссоверов Volvo XC60 и Volvo XC90 по фиксированной цене: 3 700 леев.

Специальные цены действуют на весь модельный ряд Volvo (включая XC40, седаны и универсалы). Это отличный шанс провести обслуживание как для постгарантийных машин, так и для авто, недавно ввезенных из Европы и США.

Обслуживание по стандартам бренда

Масло Castrol EDGE Professional: Оригинальное синтетическое масло, одобренное Volvo для защиты мотора в жару и при высоких нагрузках.

Оригинальное синтетическое масло, одобренное Volvo для защиты мотора в жару и при высоких нагрузках. Оригинальные фильтры Volvo: Замена масляного и воздушного фильтров для максимальной защиты узлов двигателя.

Замена масляного и воздушного фильтров для максимальной защиты узлов двигателя. Бесплатное обновление ПО: Актуализация всех электронных систем автомобиля до последней заводской версии.

Актуализация всех электронных систем автомобиля до последней заводской версии. Диагностика ходовой части: Визуальный осмотр подвески и тормозов до или после дальних поездок.

Визуальный осмотр подвески и тормозов до или после дальних поездок. Официальная история: Запись в базе дилера, сохраняющая высокую перепродажную стоимость авто.

Пока наши специалисты готовят ваш автомобиль к новым поездкам, вы можете отдохнуть в уютной лаунж-зоне.

Специальное ценовое предложение Volvo Oil Service действует до 30 августа 2026 года.