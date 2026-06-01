Репутация Volvo под угрозой из-за возгораний EX30 в Таиланде.

Ассоциация по защите прав потребителей Таиланда подала гражданский иск против местного подразделения Volvo Cars из-за возгораний аккумуляторов в модели EX30.

Как заявил высокопоставленный представитель Ассоциации, иск последовал после того, как встреча между клиентами и автопроизводителем не привела к соглашению.

Как уточняет Reuters, в Таиланде на сегодня зарегистрировано более 1600 электромобилей EX30. Решение ряда клиентов Volvo обратиться в суд последовало за двумя случаями возгорания EX30 в различных городах страны в мае.

Ранее представитель Volvo Cars заявил, что подобные инциденты остаются редкими, и возгорания были зарегистрированы лишь в 0,1% автомобилей. В качестве временного решения Volvo Cars разослала клиентам уведомления о необходимости не заряжать аккумулятор более чем на 70%.

Также шведский бренд предложил замену аккумуляторов и использование подменных автомобилей для пострадавших и частичную замену элементов привода, но это предложение не было принято клиентами.

«Большинство потребителей хотят полного возврата денег за машину, а не замену батарей», — заявила журналистам местная владелица EX30.

В ноябре 2025 года в дилерском центре в Бразилии произошло возгорание выставочного экземпляра EX30. Автомобиль был полностью уничтожен.

В феврале 2026 года Volvo объявила об отзыве более 40 тысяч EX30 по всему миру из-за производственного дефекта в аккумуляторных модулях.

Отметим, что базовая версия Volvo EX30 оснащена литий-железо-фосфатной батареей на 49 кВт·ч, выше в иерархии — литий-никель-марганец-кобальтовые тяговые аккумуляторы (в самом дальнобойном исполнении).