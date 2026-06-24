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daac-hermes
24 Июня 2026, 10:30
3 056
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Время для изысканного обновления: уникальное предложение на модельный ряд Volvo с выгодой до 12 500 евро Ⓟ

Официальный автоцентр Volvo Cars Moldova | DAAC-Hermes приглашает вас открыть для себя мир шведских премиальных внедорожников, где технологии заботы о человеке сочетаются с исключительной эстетикой.

Прямо сейчас мы предлагаем вам оценить новый уровень тихой роскоши на особых условиях: прямая клиентская выгода при покупке автомобилей из нашего специального стока достигает 12 500 евро. Сделайте шаг навстречу безупречному комфорту и технологиям, которые созданы для вашей жизни. 

Время для изысканного обновления: уникальное предложение на модельный ряд Volvo с выгодой до 12 500 евро

Философия бренда — Volvo For Life — воплощает в себе технологии, которые чутко заботятся о человеке, защищают его и позволяют не отвлекаться от самого главного в жизни. Внедорожники Volvo предлагают водителю и пассажирам глубокий, осознанный комфорт, превращающий любую поездку в отдых.

Время для изысканного обновления: уникальное предложение на модельный ряд Volvo с выгодой до 12 500 евро

Нативные сервисы Google: Пользуйтесь Google Картами, Google Ассистентом и любыми приложениями, загруженными из Google Play Store, с безлимитным трафиком в течение четырех лет.

Приложение Volvo Cars App: Согрейте или охладите салон перед тем, как сесть в него. Настройте подогрев сидений и руля. Вы также можете запустить цикл очистки, чтобы освежить воздух в салоне перед поездкой.

Живой звук концертного зала: Легендарная премиальная акустика Harman Kardon, Bowers & Wilkins с высочайшей точностью воссоздает чистоту и объем звучания знаменитого Гётеборгского концертного зала прямо внутри автомобиля.

Время для изысканного обновления: уникальное предложение на модельный ряд Volvo с выгодой до 12 500 евро

Специальные условия кампании распространяются на высокотехнологичные силовые установки автомобилей 2026 модельного года, находящихся в наличии на складе.
Специальные стартовые условия на популярные модели:
Volvo XC40 Mild Hybrid — компактный премиальный SUV для города — от 36 900 €
Volvo XC60 Plug-in / Mild Hybrid — идеальный баланс комфорта и технологий — от 47 800 €
Volvo XC90 Plug-in / Mild Hybrid — роскошный 7-местный флагман модельной линейки — от 56 100 

Время для изысканного обновления: уникальное предложение на модельный ряд Volvo с выгодой до 12 500 евро

Также для заказа и знакомства доступна полностью электрическая линейка нового поколения: инновационный городской кроссовер EX30, флагманский электро-SUV EX90 и представительский седан ES90.

Оцените скандинавские стандарты безопасности и утонченной роскоши лично. Специальное предложение действует на ограниченный список автомобилей в наличии. Для подбора идеальной комплектации и записи на тест-драйв достаточно сделать один клик.

📄 Запись на Тест Драйв 
🌐 Получить предложение 
📄 Cкачать прайс-лист  
📞 Позвонить в Автосалон: 022 578 930
📍 Адрес Volvo Cars Moldova | DAAC-Hermes: Кишинёв, бульвар Дмитрия Кантемира, 14

Источник
daac-hermes
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