Sportlandia: Всё для отдыха на море и скидки по промокоду Vara15 Ⓟ

Лето в самом разгаре, а значит, пришло время отпусков, поездок к морю, отдыха у бассейна и долгих солнечных дней на даче или террасе.

Чтобы ваш летний отдых был по-настоящему комфортным, Sportlandia подготовила специальные предложения: до 15% скидки по промокоду VARA15 на пляжную коллекцию и всё, что пригодится для идеального лета.

В летней акции участвуют стильные купальники и плавки, шорты для плавания, культовая летняя обувь Crocs, а также большой выбор товаров для детей: надувные круги, маски и очки для плавания, аксессуары для пляжа и бассейна и многое другое. Собирайтесь в отпуск вместе со Sportlandia и экономьте на летних покупках!

Для пляжа, бассейна, прогулок по набережной и летних путешествий выбирайте легендарную обувь Crocs — лёгкую, удобную и практичную, а с промокодом VARA15 вся летняя обувь Crocs доступна со скидкой 15% и доставкой по всей Молдове.

🩴 Детские Шлепанцы Crocs Paw Patrol Off Court Clg T - 1099 леев;

🩴 Детские Шлепанцы Crocs Classic Retro Sport Clog K - 799 леев;

🩴 Женские Шлепанцы Crocs Crocband - 1099 леев;

🩴 Мужские Шлепанцы Crocs Echo Icey RO Clog - 1499 леев.

Купальники Speedo и Arena созданы для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно и комфортно как на пляже, так и во время активного отдыха у бассейна. Выбирайте модели купальников от мировых брендов и покупайте их со скидкой 15% по промокоду VARA15 с доставкой по всей Молдове.

👙 Купальник женский Speedo CLBLK 2.0 1PC AF - 949 леев;

👙 Купальник женский Arena SWIMSUIT LARA SOFT CURVE BACK - 1399 леев;

👙 Детский купальник Speedo DIGI PLMT SPBK JF - 799 леев;

👙 Детский купальник Arena PALETTE SWIMSUIT SWIM PRO BACK - 499 леев.

Плавки и шорты для плавания adidas — отличный выбор для отдыха на море, занятий в бассейне и активных игр на пляже: они быстро сохнут, удобны в носке и сохраняют комфорт в течение всего дня. Для маленьких любителей водных развлечений в Sportlandia также представлены детские шорты для плавания Arena, а по промокоду VARA15 вся пляжная коллекция доступна со скидкой 15%.

🩳 Плавки Speedo PLMT LEISURE 16 WSHT - 1199 леев;

🩳 Шорты для плавания Adidas 3-Stripes Swim Shorts - 899 леев;

🩳 Шорты Speedo HYPERBOOM SPL 16 WSHT AM - 999 леев;

🩳 Детские шорты для плавания Arena BYWAYX YOUTH R - 499 леев.

Летняя обувь COQUI — это практичный и доступный выбор для отдыха у моря, прогулок по набережной, посещения бассейна или пляжа. Лёгкие, удобные и устойчивые даже на галечном берегу, модели COQUI подарят комфорт на протяжении всего отпуска, а с промокодом VARA15 вы сможете приобрести их со скидкой 15%.

🩴 Шлепанцы для мужчин COQUI Slippers ZIGGY - 499 леев;

🩴 Шлепанцы для женщин COQUI Slippers KONG - 449 леев;

🩴 Шлепанцы для мужчин COQUI Clogs CODY DUAL - 499 леев;

🩴 Сандалии детские COQUI Sandal YOGI + Amulet - 499 леев.

Дополните свой отпуск аксессуарами для плавания: в Sportlandia вы найдете шапочки для плавания, маски, трубки, очки для плавания и всё необходимое для комфортного отдыха в море, бассейне или во время снорклинга. Чтобы получить скидку 15% по промокоду VARA15, зарегистрируйтесь на сайте Sportlandia.md, добавьте товары, участвующие в акции, в корзину и введите промокод VARA15 при оформлении заказа.

🤿 Комплект: маска, трубка Arena PREMIUM SNORKELING SET - 999 леев;

🤿 Комплект: маска, трубка FEILESI SWMP-028 - 699 леев;

🤿 Маска плавательная Arena THE ONE MASK MIRROR - 699 леев;

🤿 Очки для плавания Speedo JUNIOR BIOFUSE 2.0 MASK JU - 649 леев.

Для любителей активного плавания в Sportlandia представлены ласты и плавательные лопатки, которые помогают сделать тренировки эффективнее, улучшить технику и получать ещё больше удовольствия от каждого заплыва. Заказывайте всё необходимое с доставкой по всей Молдове и получайте скидку 15% по промокоду VARA15 на товары, участвующие в акции.

💦 Лопатки плавательные Speedo TECH PADDLE AU - 599 леев;

💦 Доска для плавания Speedo KICK BOARD AU - 599 леев;

💦 Ласты плавательные Speedo BIOFUSE FITNESS FIN AU - 1299 леев;

💦 Ласты плавательные Arena FINS ADULT - 799 леев.

Чтобы отдых у моря был максимально комфортным, не забудьте взять с собой быстросохнущее полотенце, удобный рюкзак, непромокаемый мешок для мокрых вещей и бутылку для воды — в жаркую погоду особенно важно регулярно восполнять запас жидкости. Все необходимые аксессуары для пляжа уже ждут вас в Sportlandia: оформляйте заказ с доставкой по всей Молдове и получайте скидку 15% по промокоду VARA15 на товары, участвующие в акции.

⛵ Мешок для мокрых вещей Speedo POOL BAG BAG - 549 леев;

⛵ Полотенце Speedo LOGO TOWEL AU - 699 леев;

⛵ Рюкзак Speedo TEAMSTER 2.0 RUCKSACK 35L AU - 1799 леев;

⛵ Бутылка Speedo WATER BOTTLE 800ML AU RED - 249 леев.

Подготовьте всё необходимое для идеального отдыха на море вместе со Sportlandia — от купальников, плавок и летней обуви до аксессуаров для плавания и пляжа, воспользовавшись скидкой 15% по промокоду VARA15. Заказывайте онлайн с доставкой по всей Молдове или приходите в магазины Sportlandia и проводите отпуск у моря с удовольствием и комфортом!

Наши магазины:

📍 Кишинёв - ТЦ Baby Hall, бул. Негруцци 2/4, этаж 1

📍 Кишинёв - ТЦ Forum, ул. Михай Витязул 14, этаж 2

📍 Кишинёв - ТЦ Alfa Mall, ул. Алба-Юлия 75, этаж 2

📍 Бельцы - ТЦ Plaza, ул. Николае Йорга 11/3, этаж 2

🛍 Онлайн-магазин: sportlandia.md

📩 Контакты: (+373) 68 105 762

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