Sportlandia открывает новый магазин на Буюканах: подарки первым покупателям и крутые скидки Ⓟ

В этот день в торговом центре “Alfa Mall” по адресу: Кишинев, ул. Алба Юлия, 75 откроется новый магазин Sportlandia площадью 1200 м² — один из крупнейших спортивных магазинов в секторе Буюканы.

Новый магазин объединит под одной крышей товары для тренировок, футбола, фитнеса, плавания, командных видов спорта, тенниса, детского транспорта, спортивного питания и активного образа жизни. Здесь смогут подобрать экипировку как профессиональные спортсмены, так и те, кто только начинает свой путь к активному и здоровому образу жизни.

Что можно найти в новом магазине Sportlandia?

Площадь магазина составляет 1200 м², на которых представлены специализированные зоны: одежда для спорта и активного отдыха, спортивная обувь, тренажеры и фитнес-оборудование, волейбол, футбол, баскетбол, детский транспорт, плавание, спортивное питание, бадминтон, теннис и даже новый модный падел. Покупатели смогут протестировать новинки, подобрать экипировку для тренировок и получить грамотную консультацию по выбору спортивных товаров.

Топовые бренды на 1200 квадратных метрах спорта

В новом магазине Sportlandia покупателей ждёт ассортимент товаров от топовых международных брендов, сочетающих качество, комфорт и современные спортивные технологии:

Nike, аdidas, EA7, Under Armour, Columbia, Wilson, Everlast, а также Skechers, Reebok, Crocs, Salomon, Arena, Optimum Nutrition и многие другие.

Такой ассортимент позволит подобрать экипировку для тренировок, футбольных матчей, бега, фитнеса, туризма и активного отдыха всей семьи.

Что особенно заинтересует футбольных болельщиков и футболистов?

Лето невозможно представить без футбола — матчей во дворе, тренировок на открытом воздухе и ярких футбольных вечеров в компании друзей. Именно поэтому в новом магазине Sportlandia особое место занимает футбольная категория, где представлены товары для игроков любого уровня — от начинающих любителей до опытных спортсменов. В честь открытия магазина футбольная экипировка Nike доступна по специальным ценам:

👕 Футболка Nike PARK - всего за 299 леев и

⚽ Футбольный мяч Nike PARK TEAM за 199 леев.

Покупатели смогут подобрать всё необходимое для тренировок и игр: бутсы, форму, футбольные мячи и аксессуары, чтобы выйти на поле полностью готовыми к новому сезону.

Спортивная обувь для тренировок и повседневной активности

Любители бега и активного образа жизни смогут оценить широкий выбор кроссовок от ведущих брендов.

Среди популярных моделей:

👟 Nike Run Defy для мужчин и Nike Run Defy для женщин за 899 леев. Универсальная модель для бега, тренировок и повседневной носки. Отличный выбор для тех, кто ищет комфорт, амортизацию и современный спортивный стиль в одной паре обуви.

👟 Skechers Selectors для детей за 399 леев. Легкие и удобные кроссовки для активных детей, которые много времени проводят в движении, для прогулок и спортивных занятий.

👟 Nike Star Runner 4 для детей - 599 леев. Созданы для юных спортсменов, которым важны комфорт и свобода движений. Отлично подойдут для бега, активных игр и ежедневного использования.

👟 Reebok Raiford Gulf за 799 леев. Практичная модель для тех, кто сочетает активный образ жизни с повседневным комфортом. Лаконичный дизайн позволяет легко комбинировать кроссовки со спортивной и городской одеждой.

👟 Reebok Blast Up - 699 леев. Женские кроссовки для прогулок, фитнеса и ежедневной активности. Сочетают удобную посадку, легкость и универсальный стиль на каждый день.

Активное детство начинается здесь

Отдельное внимание в новом магазине Sportlandia уделено товарам для детей. Здесь можно найти всё для активного отдыха на свежем воздухе. Детские велосипед Nova XD02 и велосипед Nova XD03 за 899 леев, самокат Silapro всего за 99 леев и роликовые коньки FILA X-One за 699 леев.

Для детей в Sportlandia представлен широкий ассортимент товаров для активного отдыха на свежем воздухе: велосипеды, детские самокаты для разных возрастов, роликовые коньки, скейты и другие товары для движения, игр и прогулок.

Такой выбор поможет родителям легко подобрать всё необходимое, чтобы ребёнок больше времени проводил активно, с интересом открывал для себя спорт и превращал обычную прогулку в яркое приключение.

Всё для фитнеса и домашних тренировок

Для тех, кто предпочитает заниматься спортом дома, в Sportlandia представлен широкий ассортимент товаров для домашних тренировок. Здесь можно найти всё необходимое для поддержания формы и комфортных занятий: эспандеры, коврики для йоги и блоки для йоги, мячи для фитнеса, скакалки, а также множество других аксессуаров для тренировок.

🏋🏽Например: гантель York Vinyl 0,5 кг - всего за 69 леев.

Дополнить спортивный инвентарь поможет большой выбор спортивной одежды, которая обеспечит комфорт и свободу движений во время занятий. Кроме того, в магазине представлены тренажёры и спортивное питание для тех, кто стремится сделать домашние тренировки ещё более эффективными.

Одежда для спорта и повседневной жизни

Покупатели смогут подобрать удобную спортивную одежду известных брендов.

Среди актуальных предложений: женская футболка Under Armour Rival Logo за 199 леев и мужская футболка Under Armour Left Chest за 199 леев.

Функциональные материалы и современный дизайн делают такие модели удобными как для спорта, так и для ежедневного использования.

Подарки и специальные предложения в честь открытия

🎁 Первые 100 покупателей получат гарантированный подарок.

🔥 С 6 по 12 июня 2026 будут действовать специальные скидки на популярные товары и топовые модели.

Важно отметить, что акционные предложения доступны исключительно в новом магазине Sportlandia в ТЦ “Alfa Mall” по адресу: Кишинев, сектор Буюканы, ул. Алба Юлия, 75.

Приходите на открытие Sportlandia, Буюканы

🎉 6 июня 2026, в 10:00 новый магазин Sportlandia в ТЦ “Alfa Mall” откроет свои двери для всех любителей спорта и активного образа жизни. Это отличная возможность не только познакомиться с одним из крупнейших спортивных магазинов на Буюканах, но и воспользоваться специальными предложениями, подготовленными в честь открытия.

Кроме того, каждый покупатель сможет испытать удачу, приняв участие в розыгрыше на беспроигрышном Колесе фортуны, где каждого участника ждёт приятный приз.🎁

Футбольная экипировка, всё для единоборств, спортивная обувь, товары для фитнеса и домашних тренировок, велосипеды, самокаты, ролики, мячи и многое другое — всё это будет доступно в новом магазине по привлекательным ценам. Не упустите возможность начать лето активно, обновить спортивный гардероб и провести день в атмосфере спорта, движения и хорошего настроения.

📍 Адрес: ТЦ “Alfa Mall”, Кишинев, сектор Буюканы, ул. Алба Юлия, 75, 2 этаж

🕘 График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

📞 Телефон магазина: +373 786 53 988