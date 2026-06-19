Sportlandia: Скидки до 30% на всё - Adidas, Nike, Puma, Crocs, EA7 Ⓟ

Лето — время движения, путешествий, прогулок и активного отдыха. Чтобы каждый день был комфортным и стильным, сеть мультибрендовых магазинов Sportlandia подготовила скидки до -30% на летнюю коллекцию.

Выбирайте одежду, обувь и аксессуары от мировых брендов Nike, adidas, EA7, Puma, Crocs, Columbia, Under Armour и других по выгодным ценам — как в магазинах Sportlandia, так и в онлайн-магазине sportlandia.md

Дополнить летний образ помогут кэжуал кроссовки Nike и adidas со скидками до -33%. Лёгкие, удобные и стильные, они одинаково хорошо подходят для прогулок по городу, катания в скейт-парке, путешествий и вечеринок под открытым небом. Это та самая пара, которая будет сопровождать вас во всех летних приключениях — от заката до рассвета:

👟 Кроссовки Nike PACIFIC всего за 1199 леев.

👟 Кроссовки adidas RUN 70s всего за 999 леев.

👟 Кроссовки adidas RUN 70s Beige всего за 999 леев.

👟 Кроссовки Under Armour Mirage Sport всего за 899 леев.

Если твой стиль — это сочетание комфорта и актуальных трендов, присмотрись к кэжуал кроссовкам Puma для него и для неё со скидками до -32%. Эти модели легко вписываются в любой городской вайб: от утреннего кофе с друзьями и прогулок по центру до вечерних встреч и спонтанных приключений. Стильный силуэт, узнаваемый дизайн и максимальный комфорт помогут всегда оставаться в движении и на одной волне с ритмом города.

👟 Кроссовки Puma Easy Rider всего за 1499 леев.

👟 Кроссовки Puma Palermo Vine всего за 1499 леев.

👟 Кроссовки Puma Palermo STRKR всего за 1499 леев.



Хочешь собрать тот самый effortless look, который будто создан для ленты Instagram и городских приключений? Тогда присмотрись к мужской коллекции adidas Originals со скидками до -41%: футболка adidas NEU C TEE всего за 699 леев и шорты adidas 3S CARGO SHORT всего за 999 леев создают расслабленный летний вайб, культовые кроссовки adidas CAMPUS 00s за 1699 леев добавляют образу характер, а рюкзак adidas ADICOLOR BP за 699 леев вместит всё необходимое для насыщенного дня. Идеальный комплект для тех, кто живёт в движении, ценит стиль и всегда готов сорваться навстречу новым впечатлениям.

Есть особая магия в летних вечерах, когда можно взять любимый ванильный раф и отправиться на прогулку по парку или встретить закат у озера. Для таких моментов отлично подойдут комфортные и стильные образы на каждый день: для него — футболка Nike NSW TEE ICON FUTURA всего за 399 леев в сочетании с шортами Nike M NSW CLUB JSY SHORT всего за 599 леев, для неё — футболка adidas W BL SJ T за 399 леев и шорты adidas W WINNERS SHO всего за 299 леев. Лёгкие ткани, свободный крой и актуальный дизайн помогут чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно.

Собираетесь на море, к бассейну или просто ищете максимально комфортную обувь для жарких дней? Обратите внимание на пляжные модели обуви Crocs и Coqui и Columbia со скидками до -42% — лёгкие, практичные и созданные для летнего отдыха без лишних забот. Для стильных образов выбирайте женскую пляжную модель Crocs Brooklyn всего за 799 леев, мужские шлепанцы Columbia CREEKSIDER всего за 699 леев, женские сандали Crocs Brooklyn Low за 799 леев или женские мюли Nike WMNS CALM MULE за 999 леев: особенно актуальны в этом сезоне бежевые и телесные оттенки, которые идеально подчёркивают загар и легко сочетаются с любым летним гардеробом.

Для маленьких поклонников активного лета и спортивных луков в сети магазинов Sportlandia действуют скидки до -42% на детскую коллекцию. Яркие и удобные комплекты adidas помогут детям чувствовать себя комфортно во время прогулок, игр с друзьями и семейных приключений на протяжении всего лета.

👕 Футболка детская adidas ESSENTIALS TEE всего за 299 леев.

🩳 Шорты детские adidas Essentials всего за 399 леев.

👟 Кроссовки детские adidas Breaknet 2.0 EL K всего за 699 леев.



Тем, кто не представляет лето без пробежек, стоит обратить внимание на беговую коллекцию со скидками до -33%. Кроссовки для бега adidas ADIZERO SL2 всего за 1999 леев — лёгкая и динамичная модель с отзывчивой амортизацией Lightstrike, которая помогает поддерживать комфортный темп как на ежедневных тренировках, так и на длительных дистанциях. А беговые кроссовки Nike Vaporfly 4 за 3999 леев созданы для тех, кто хочет бежать быстрее: легендарная пена ZoomX в сочетании с карбоновой пластиной обеспечивает мощный возврат энергии и ощущение стремительного движения вперёд с каждым шагом.

А чтобы лето запомнилось не только яркими прогулками, но и новыми приключениями, загляните в раздел детского транспорта со скидками до -40% на велосипеды. Для активного отдыха на свежем воздухе также доступны самокаты, скейты, ролики и наборы для бадминтона — всё, что нужно детям для движения, игр с друзьями и насыщенных летних каникул.

🚲 Велосипед детский Nova SBJ-01 всего за 1499 леев.

🛴 Самокат 3-х колесный SILAPRO Scooter 2-wheels всего за 199 леев.

Независимо от того, каким вы видите своё идеальное лето — активным, спортивным или наполненным неспешными прогулками, в Sportlandia найдётся всё необходимое для комфортного летнего сезона. До конца июня действуют скидки на одежду, обувь от Nike, adidas, EA7 Emporio Armani, Puma, Crocs, Columbia, Under Armour, Coqui, аксессуары, беговые модели кроссовок, детскую коллекцию одежды и обуви и детский транспорт. Оформить заказ можно онлайн с доставкой по всей Молдове или приобрести на скидках всё желаемое в магазинах сети Sportlandia. Не откладывайте покупки надолго — самые востребованные модели и популярные размеры разбирают первыми.

📍 Наши магазины:

Кишинёв - ТЦ Baby Hall, бул. Негруцци 2/4, этаж 1

Кишинёв - ТЦ Forum, ул. Михай Витязул 14, этаж 2

Кишинёв - ТЦ Alfa Mall, ул. Алба-Юлия 75, этаж 2

Бельцы - ТЦ Plaza, ул. Николае Йорга 11/3, этаж 2

🛍 Онлайн-магазин: sportlandia.md

📩 Контакты: (+373) 68 105 762

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