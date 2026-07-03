Sportlandia: Горячие летние скидки до -50% на всё Ⓟ

Вот и наступила середина лета — самое время обновить спортивный гардероб и подготовиться к новым активным приключениям.

Sportlandia режет цены пополам: скидки до -50% действуют на спортивную одежду и обувь, инвентарь для спорта и отдыха, детский транспорт, а также товары для пляжа и бассейна. Ловите выгодные предложения на любимые мировые бренды: Nike, adidas, EA7 Emporio Armani, Under Armour, Crocs, COQUI, Reebok и Puma — и наслаждайтесь летом с максимальной выгодой.



Cейчас особенно выгодно обновить свою коллекцию кроссовок Nike и adidas: в Sportlandia действуют скидки до -50% на мужские и женские модели. Выбирайте технологичные кроссовки для тренировок в зале, бега и активного образа жизни или стильные casual-модели, которые идеально дополнят летний образ для прогулок по городу, отдыха в парке и танцев под открытым небом. Комфорт, узнаваемый дизайн и легендарное качество Nike теперь доступны по еще более привлекательным ценам.

👟 Кроссовки Nike QUEST 6 - 999 леев

👟 Кроссовки Nike RUN DEFY - 799 леев

👟 Кроссовки Adidas LIGHTBLAZE - 1299 леев

👟 Кроссовки Adidas GAZELLE INDOOR - 1399 леев



Если вы ищете универсальную пару на каждый день, обратите внимание на кроссовки Reebok BELWAVE — легкие, удобные и отлично подходящие как для прогулок по городу, так и для активного ритма современной жизни, а благодаря скидкам до -50% выбрать качественную спортивную обувь стало еще выгоднее.

Поклонникам максимального комфорта понравятся Skechers BOBS SQUAD CHAOS — стильные кроссовки с мягкой амортизацией, которые идеально подойдут для долгих прогулок, путешествий, встреч с друзьями и насыщенных летних дней.

👟 Кроссовки Reebok BELWAVE - 799 леев

👟 Кроссовки Skechers BOBS SQUAD CHAOS - 699 леев

Создайте универсальный летний образ с Nike: легкая футболка и удобные шорты отлично подойдут как для тренировок, так и для прогулок по городу, путешествий и отдыха с друзьями. Cкидки на одежду Nike достигают -33%, поэтому обновить гардероб сейчас особенно выгодно.

Не уступает по стилю и комфорту комплект Under Armour: футболка всего за 499 леев, шорты — 399 леев, а заказать их с доставкой можно в любую точку Молдовы.

👕 Футболка Nike Sportswear Club - 399 леев

🩳 Шорты Nike M NSW CLUB JSY SHORT - 599 леев

👕 Футболка Under Armour Launch Camo - 499 леев

🩳 Шорты Under Armour Launch - 399 леев.

Поддержите любимую сборную на FIFA World Cup 2026™ в оригинальной футболке adidas — выбирайте Аргентину, Испанию или Германию и пусть фирменная символика, эмблемы и стильный дизайн расскажут всем, за кого вы болеете.

Оригинальные футболки adidas со скидкой 43% доступны всего за 399 леев, а оформить заказ с доставкой можно в любую точку Молдовы.

⚽ Футболка Adidas Argentina Tango Graphic - 399 леев (скидка -43%)

⚽ Футболка Adidas Spain Tango Graphic - 399 леев (скидка -43%)

⚽ Футболка Adidas Germany Telstar Graphic - 399 леев (скидка -43%)

⚽ Футболка Adidas Italy Etrusco Graphic - 399 леев (скидка -43%)



Для детей в Sportlandia тоже есть отличные летние предложения: выбирайте одежду и обувь adidas, например комплект из футболки и шорт всего за 499 леев или яркий комплект adidas Minecraft за 599 леев.

Cкидки на детские кроссовки adidas достигают -42%, поэтому обновить гардероб ребенка в середине лета можно выгодно и удобно — с доставкой по всей Молдове.

👕🩳 Футболка и шорты Adidas J BL T-SET 399 леев

👕🩳 Футболка и шорты Adidas MINECRAFT SET - 599 леев

👟 Кроссовки Sport Adidas MINECRAFT FORTARUN - 699 леев

👟 Кроссовки Sport Adidas MINECRAFT FORTARUN - 699 леев

Собрать ребенка для отдыха у бассейна стало еще проще: детские шлепанцы COQUI со скидкой 67% стоят всего 99 леев, а дополнить летний образ можно футболкой Nike за 399 леев и шортами Nike за 499 леев.

Практичный, яркий и комфортный комплект для активного лета обойдется гораздо выгоднее благодаря летним скидкам Sportlandia, а заказать все необходимое можно с доставкой по всей Молдове.

🩴 Шлепанцы COQUI Clogs LITTLE FROG Blue - 99 леев

👕 Футболка Nike G NSW TREND BF TEE - 399 леев

👕 Футболка Nike JDB BBALL FIRE SS TEE - 299 леев

🩳 Шорты Nike JDB MJ ESSENTIALS FT AOP SHORT - 499 леев

Подарите детям лето, полное движения и ярких эмоций: велосипеды от 899 леев, ролики от 399 леев, самокаты от 99 леев и скейтборды от 499 леев уже ждут вас в сети магазинов Sportlandia и онлайн на Sportlandia.md.

🚲 Велосипед детский Nova XD-05 - 1199 леев (скидка - 33%)

👧 Роликовые коньки MAIJIA SB-005 - 399 леев (скидка -54%)

🛴 Самокат 2-х колесный SILAPRO Scooter 2-wheels - 99 леев (скидка -50%)

🛹 Скейтборд Roces SKB SKULL BEACH MINI - 499 леев (скидка -29%)

Такие цены на детский транспорт бывают редко, поэтому сейчас — лучшее время выбрать всё необходимое для активных каникул, пока самые выгодные предложения еще доступны.



Не откладывайте покупки на потом — выбирайте любимые мировые бренды со скидками до -50% в магазинах Sportlandia или заказывайте онлайн на Sportlandia.md с доставкой по всей Молдове, пока самые выгодные летние предложения еще в наличии.

Наши магазины:

📍 Кишинёв - ТЦ Baby Hall, бул. Негруцци 2/4, этаж 1

📍 Кишинёв - ТЦ Forum, ул. Михай Витязул 14, этаж 2

📍 Кишинёв - ТЦ Alfa Mall, ул. Алба-Юлия 75, этаж 2

📍 Бельцы - ТЦ Plaza, ул. Николае Йорга 11/3, этаж 2

🛍 Онлайн-магазин: sportlandia.md

📩 Контакты: (+373) 68 105 762

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