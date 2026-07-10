Sportlandia: Болей за чемпионов FIFA World Cup 2026 в футболке от 399 леев Ⓟ

FIFA World Cup 2026 уже стал одним из главных спортивных событий года. Турнир подарил болельщикам множество ярких матчей, неожиданных результатов и настоящих футбольных драм.

За выход в полуфинал продолжают бороться Испания, Бельгия, Англия, Норвегия, Аргентина и Швейцария, а Франция уже обеспечила себе место в четверке сильнейших.

Поддержать любимую сборную стало еще проще: в Sportlandia фирменные футболки adidas для болельщиков Аргентины, Испании, Германии и Италии доступны всего за 399 леев (со скидкой -43%). Крупная символика национальной команды на спине сразу показывает, за кого вы болеете, а качественные материалы adidas обеспечат комфорт как во время просмотра матчей, так и в повседневной жизни.

Собери образ любимой сборной к FIFA World Cup 2026

Во время чемпионатов мира футбольная форма становится больше, чем просто экипировкой. Болельщики надевают джерси любимых команд на просмотры матчей, встречи с друзьями, прогулки по городу и даже в повседневных casual-образах.

Особой популярностью среди болельщиков пользуются футболки сборных 🇦🇷 Аргентины и 🇪🇸 Испании — команд с богатой футбольной историей, сильной фанатской культурой и узнаваемым стилем.

🇦🇷Argentina - стиль чемпионов мира

Форма adidas Argentina Home остаётся одной из самых востребованных среди футбольных фанатов. Легендарные бело-голубые цвета давно ассоциируются с большими победами, эмоциями и современной эпохой мирового футбола. В Sportlandia доступны: футболка adidas Argentina Home Jersey за 1999 леев и шорты adidas Argentina Home Shorts за 999 леев. Также в сети магазинов вы найдете кепку adidas Argentina за 699 леев и стильный рюкзак adidas Argentina за 999 леев.

Собрать образ в стиле сборной Аргентины можно с футболкой adidas Argentina Away за 1999 леев или моделью adidas Argentina Originals за 1199 леев, дополнив комплект брюками adidas Argentina Originals за 1999 леев. Заказать понравившиеся модели можно онлайн с доставкой по всей Молдове.

🇮🇹Italy - футбольная элегантность

Форма Италии остается символом европейского футбольного стиля. Глубокий синий цвет, минималистичный дизайн и атмосфера итальянского футбола делают эту коллекцию особенно актуальной в новом сезоне. В Sportlandia представлены: футболка adidas Italy Home Jersey за 1999 леев и шорты adidas Italy Home Shorts за 999 леев.

Хотя сборная Италии не участвует в FIFA World Cup 2026, у нее по-прежнему миллионы преданных болельщиков по всему миру, поэтому в магазинах Sportlandia можно приобрести одежду в цветах легендарной команды и подготовиться к ее будущим матчам.



🇩🇪Germany - футбольная классика и минимализм

Сборная Германии традиционно привлекает болельщиков своим сдержанным стилем и футбольной эстетикой. Это отличный выбор для тех, кто любит классику и универсальный спортивный look. В магазинах Sportlandia представлены: футболка adidas Germany Home Jersey за 1999 леев и шорты adidas Germany Home Shorts за 999 леев. Также в коллекции вы найдете спортивные брюки adidas Germany Originals за 1999 леев и стильную толстовку adidas Germany Originals за 1999 леев.

Хотя сборная Германии уже завершила свое выступление на FIFA World Cup 2026, она остается одной из самых титулованных и уважаемых команд в истории мирового футбола. Именно поэтому форма Германии по-прежнему пользуется огромной популярностью среди болельщиков, которые продолжают с гордостью поддерживать любимую сборную.



🇪🇸Spain - энергия и яркий футбольный характер

Испанская сборная давно ассоциируется с динамичным и зрелищным футболом. Яркие цвета формы и узнаваемый стиль делают коллекцию Spain одной из самых заметных перед стартом мирового чемпионата. В Sportlandia найдете: Spain Home Jersey за 1999 леев и Spain Home Shorts за 999 леев.

Тренировочные коллекции и football lifestyle

Футбольная мода давно вышла за пределы стадионов. Сегодня тренировочные джерси всё чаще становятся частью everyday style — их носят на прогулки, тренировки, в путешествиях и во время просмотров матчей.

В Sportlandia доступны тренировочные модели футболка: adidas Argentina Tiro Jersey за 999 леев, футболка adidas Spain Tiro Jersey за 999 леев, футболка adidas Italy Tiro Jersey за 999 леев и футболка adidas Germany Tiro Jersey за 1199 леев.

Такие модели отлично сочетают спортивный комфорт, современный дизайн и футбольную атмосферу FIFA World Cup 2026.

Бутсы adidas и Nike - для тех, кто живёт футболом

Чемпионат Мира вдохновляет не только болельщиков, но и тех, кто регулярно выходит на поле. Любительский футбол в Молдове становится всё популярнее, а значит - растёт спрос на современные бутсы.

Сегодня игроки выбирают модели, которые сочетают лёгкость, комфорт и хорошее сцепление на разных покрытиях.

Среди актуальных моделей: футбольные бутсы adidas F50 League FG/MG за 1399 леев или бутсы adidas F50 League FG/MG за 1999 леев. adidas F50 отлично подойдут игрокам, которым важны скорость и резкие ускорения. Лёгкая конструкция помогает чувствовать свободу движения и уверенность во время игры.

Футбольные бутсы Nike Phantom 6 ориентированы на контроль мяча и точность. В Sportlandia найдете футбольные бутсы Nike Phantom 6 Low Academy FG/MG за 1499 леев и бутсы Nike Phantom 6 High FG за 1699 леев.

Благодаря подошве FG/MG бутсы подходят как для натурального, так и для искусственного покрытия - оптимальный вариант для большинства футбольных полей в Молдове.

Ярко-розовые бутсы стали одной из самых заметных тенденций FIFA World Cup 2026: Nike и adidas выпустили целые коллекции в оттенках фуксии, которые хорошо выделяются на зеленом поле и особенно эффектно смотрятся в телевизионных трансляциях. В таких моделях на поле выходили Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Кай Хаверц, превратив розовый цвет из смелого эксперимента в главный футбольный тренд сезона.

Будь и ты в тренде! Выбирай в Sportlandia:

⚽ Футбольные бутсы Nike MERCURIAL VAPOR 16 ACADEMY VINI JR - 1699 lei

⚽ Футбольные бутсы Nike Mercurial Superfly 10 Academy FG/MG - 1899 lei

⚽ Футбольные бутсы Nike Mercurial Vapor 16 Academy FG/MG 1299 lei (-35% скидка)

⚽ Для искусственного газона - Футбольные бутсы Nike Mercurial Vapor 16 Club TF - 1499 lei

⚽ Футбольные бутсы Nike Nike Mercurial Vapor 16 Academy FG/MG - 2299 lei

Футбольные мячи - атмосфера большого футбола в каждой игре

Настоящий футбольный сезон невозможно представить без качественного мяча. В Sportlandia представлены: Мяч футбольный Adidas FIFA WORLD CUP TRIONDA PRO за 3299 леев, который создан в стилистике мирового чемпионата и отлично передаёт атмосферу большого футбола. Футбольный мяч Nike Academy Team за 699 леев - универсальный вариант для регулярной игры.

А чтобы сохранить атмосферу большого футбольного праздника и после финального свистка, в Sportlandia представлены сувенирные мячи adidas сборных Аргентины и Испании — всего за 399 леев.

Рюкзаки сборных - футбольный акцент на каждый день

Футбольные аксессуары становятся полноценной частью повседневного стиля. И рюкзаки сборных - один из самых востребованных вариантов перед стартом мирового чемпионата. В наличии: спортивные рюкзаки Argentina Backpack, Italy Backpack, Spain Backpack - каждый за 999 леев.

Такие модели удобно использовать каждый день - для тренировок, работы, университета или путешествий. При этом они отлично дополняют футбольный образ и подчеркивают поддержку любимой сборной. Для многих фанатов это ещё и способ оставаться в футбольной атмосфере даже вне стадиона.

FIFA World Cup 2026 - время футбольных эмоций

Чемпионат мира - это не просто турнир. Это эмоции, любимые команды, вечерние просмотры матчей, споры о фаворитах и миллионы болельщиков по всему миру.

Именно поэтому сейчас — идеальное время подготовиться к решающим матчам FIFA World Cup 2026 вместе со Sportlandia: выбрать форму любимой сборной, обновить бутсы, подобрать мяч или собрать полноценный футбольный look к полуфиналам и финалу — и сделать это с выгодой:

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В Sportlandia вы найдете футбольные формы сборных топового бренда adidas, бутсы нового поколения и качественные футбольные мячи. Кто-то собирает лук для просмотра матчей, кто-то готовится к любительским турнирам, а кто-то просто хочет поддерживать любимую команду. В 2026 году тренд очевиден: футбольная форма adidas становится частью streetwear-культуры, а футбольные аксессуары - элементом повседневного стиля.



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