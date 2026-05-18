theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
sporter.md logosporter
18 Мая 2026, 10:00
2 188
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве прошел чемпионат по плаванию для любителей Masters 2026 Ⓟ

17 мая на Arena Chișinău состоялся Masters 2026 — чемпионат по плаванию для любителей, объединивший взрослых спортсменов, юных пловцов, любителей плавания и сторонников активного образа жизни.

В Кишинёве прошел чемпионат по плаванию для любителей Masters 2026.
В Кишинёве прошел чемпионат по плаванию для любителей Masters 2026.

В Кишинёве прошел чемпионат по плаванию для любителей Masters 2026

В рамках мероприятия прошли как детские, так и взрослые старты. Участники соревновались на дистанциях 50 и 100 метров в четырех стилях: вольный стиль, брасс, плавание на спине и баттерфляй. Каждый заплыв стал проявлением подготовки, характера и настоящего спортивного духа.

Особенной частью мероприятия стало участие представителей общественной организации „Plaiul Soarelui” — людей с особенностями здоровья и развития, которые своим примером доказывают: возможности человека не имеют границ.

Их выступления стали вдохновляющим примером силы, смелости и любви к спорту, а также подчеркнули, что плавание объединяет и открыто для каждого.

Arena Chișinău вновь предоставила отличные условия для проведения соревнований, а зрители создали энергичную атмосферу поддержки для всех участников.

По итогам чемпионата участники и победители в своих категориях были награждены дипломами и медалями.

В Кишинёве прошел чемпионат по плаванию для любителей Masters 2026

Организатор: Sporter.

Партнеры: Simpals, Centrum, Sonr, MadWave, OM, Red Bull, 999, Chișinău Arena.

При поддержке: Federația Independentă Sporturi Nautice, Federația de Triatlon din Moldova, Crucea Roșie, Federația Sportul pentru Toți, Academia „Ștefan cel Mare”.

Медиа-партнеры: Point, Știri, Afisha.

Masters 2026 еще раз доказал, что плавание — это больше, чем соревнование. Это сообщество, эмоции и вдохновение. Спасибо всем участникам, партнерам, волонтерам и зрителям за невероятную атмосферу и энергию на Arena Chișinău! 

В Кишинёве прошел чемпионат по плаванию для любителей Masters 2026

Регистрируйтесь на следующий Masters — 28 ноября 2026.

Источник
sporter.md logosporter
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте