В Кишинёве прошел чемпионат по плаванию для любителей Masters 2026 Ⓟ

В рамках мероприятия прошли как детские, так и взрослые старты. Участники соревновались на дистанциях 50 и 100 метров в четырех стилях: вольный стиль, брасс, плавание на спине и баттерфляй. Каждый заплыв стал проявлением подготовки, характера и настоящего спортивного духа.

Особенной частью мероприятия стало участие представителей общественной организации „Plaiul Soarelui” — людей с особенностями здоровья и развития, которые своим примером доказывают: возможности человека не имеют границ.

Их выступления стали вдохновляющим примером силы, смелости и любви к спорту, а также подчеркнули, что плавание объединяет и открыто для каждого.

Arena Chișinău вновь предоставила отличные условия для проведения соревнований, а зрители создали энергичную атмосферу поддержки для всех участников.

По итогам чемпионата участники и победители в своих категориях были награждены дипломами и медалями.

Организатор: Sporter.

Партнеры: Simpals, Centrum, Sonr, MadWave, OM, Red Bull, 999, Chișinău Arena.

При поддержке: Federația Independentă Sporturi Nautice, Federația de Triatlon din Moldova, Crucea Roșie, Federația Sportul pentru Toți, Academia „Ștefan cel Mare”.

Медиа-партнеры: Point, Știri, Afisha.

Masters 2026 еще раз доказал, что плавание — это больше, чем соревнование. Это сообщество, эмоции и вдохновение. Спасибо всем участникам, партнерам, волонтерам и зрителям за невероятную атмосферу и энергию на Arena Chișinău!

