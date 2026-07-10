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eden
10 Июля 2026, 09:00
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Новый уровень комфорта на Ботанике: премиальный жилой комплекс для тех, кто выбирает лучшее Ⓟ

Современный ритм жизни требует не просто квадратных метров, а пространства, где каждая деталь продумана до мелочей.

Новый уровень комфорта на Ботанике: премиальный жилой комплекс для тех, кто выбирает лучшее

В одном из самых зелёных и благоустроенных районов Кишинёва — на Ботанике — мы создаём жилой комплекс премиального класса, который отвечает самым высоким стандартам комфорта, качества и эстетики.

Дом, в который хочется возвращаться

Этот жилой комплекс — не просто место жительства, а новая философия городской жизни.
Он сочетает в себе:

  • Вентилируемый фасад — надежная защита, энергоэффективность и современный облик здания;
  • Материалы высочайшего качества — только проверенные поставщики и технологии;
  • Подземная парковка — ваша машина будет защищена в любое время года;
  • Закрытый внутренний двор — пространство для отдыха, безопасности детей и уединения от городской суеты.

Новый уровень комфорта на Ботанике: премиальный жилой комплекс для тех, кто выбирает лучшее

Парковка — больше, чем удобство. Это ваш бонус.

В современном мире парковочное место — это не роскошь, а необходимость. Мы понимаем это, поэтому при покупке места на подземной парковке дарим скидку 10% на его стоимость.

Это реальная экономия и вклад в комфорт вашей повседневной жизни.

Новый уровень комфорта на Ботанике: премиальный жилой комплекс для тех, кто выбирает лучшее

Не упустите шанс стать владельцем квартиры в одном из лучших домов Ботаники

Квартиры с продуманными планировками, высокими потолками и панорамными окнами уже доступны к продаже.
Откройте для себя новый стандарт городской жизни — записывайтесь на презентацию прямо сейчас.

 Тел.: +373 61 11 11 17

 www.eden.md

Новый уровень комфорта на Ботанике: премиальный жилой комплекс для тех, кто выбирает лучшее

Источник
eden
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