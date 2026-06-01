Квартира на Ботанике и парковочное место в подарок — предложение, которое нельзя упустить Ⓟ
Покупка квартиры — это не только выбор комфортного жилья, но и инвестиция в качество жизни вашей семьи.
Именно поэтому мы подготовили специальное предложение для будущих владельцев квартир в одном из самых востребованных районов Кишинева — Ботанике.
При покупке квартиры вы получаете парковочное место в подарок.
Жилой комплекс сочетает в себе современную архитектуру, качественные строительные материалы, продуманные планировочные решения и удобную локацию. Здесь все создано для комфортной жизни: просторные квартиры, благоустроенная территория, подземный паркинг, современные инженерные решения и развитая инфраструктура района.
Ботаника остается одним из самых привлекательных районов города благодаря удобному транспортному сообщению, близости торговых центров, школ, детских садов, парков и зон отдыха.
Преимущества предложения:
✔ Парковочное место входит в стоимость квартиры
✔ Современный жилой комплекс от надежного застройщика
✔ Удобные и функциональные планировки
✔ Развитая инфраструктура района
✔ Выгодное расположение и высокая инвестиционная привлекательность
✔ Ограниченное количество квартир по акции
Сегодня это возможность приобрести не просто квартиру, а комфортное пространство для жизни, где каждая деталь продумана для вашего удобства.
Количество акционных квартир ограничено.
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