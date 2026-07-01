Новый уровень комфорта на Ботанике: премиальный жилой комплекс для тех, кто выбирает лучшее Ⓟ
Современный ритм жизни требует не просто квадратных метров, а пространства, где каждая деталь продумана до мелочей.
В одном из самых зелёных и благоустроенных районов Кишинёва — на Ботанике — мы создаём жилой комплекс премиального класса, который отвечает самым высоким стандартам комфорта, качества и эстетики.
Дом, в который хочется возвращаться
Этот жилой комплекс — не просто место жительства, а новая философия городской жизни.
Он сочетает в себе:
- Вентилируемый фасад — надежная защита, энергоэффективность и современный облик здания;
- Материалы высочайшего качества — только проверенные поставщики и технологии;
- Подземная парковка — ваша машина будет защищена в любое время года;
- Закрытый внутренний двор — пространство для отдыха, безопасности детей и уединения от городской суеты.
Парковка — больше, чем удобство. Это ваш бонус.
В современном мире парковочное место — это не роскошь, а необходимость. Мы понимаем это, поэтому при покупке места на подземной парковке дарим скидку 10% на его стоимость.
Это реальная экономия и вклад в комфорт вашей повседневной жизни.
Не упустите шанс стать владельцем квартиры в одном из лучших домов Ботаники
Квартиры с продуманными планировками, высокими потолками и панорамными окнами уже доступны к продаже.
Откройте для себя новый стандарт городской жизни — записывайтесь на презентацию прямо сейчас.
Тел.: +373 61 11 11 17