Monjaro, Atlas и Cityray доступны на специальных условиях от Geely — Mарки №1 в Mолдове Ⓟ

По итогам мая и июня 2026 года Geely занимает первое место по количеству регистраций новых автомобилей в Республике Молдова.

Устойчивый рост спроса отражает высокий уровень доверия покупателей к бренду, который последовательно расширяет модельный ряд, совершенствует технологическое оснащение автомобилей и предлагает привлекательные условия приобретения.

Сегодня наиболее востребованные кроссоверы GEELY доступны на специальных условиях:

GEELY Cityray — с выгодой 4 000 $ по специальной цене 20 880 $;

GEELY Atlas 4WD — с выгодой 5 000 $ по специальной цене 26 880 $;

GEELY Monjaro 4WD — с выгодой 6 000 $ по специальной цене 32 880 $, а также лизинг 0%.

GEELY Monjaro — уверенность, статус и безупречный комфорт

Monjaro является флагманским кроссовером бренда GEELY, сочетающим современную инженерную архитектуру, высокий уровень оснащения и выразительный дизайн.

Автомобиль построен на платформе CMA, разработанной при участии инженеров Volvo. Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 238 л.с., работающий в сочетании с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и интеллектуальной системой полного привода Real-Time AWD. Такая техническая конфигурация обеспечивает уверенную динамику, стабильность движения и высокий уровень комфорта.

Интерьер Monjaro выполнен с акцентом на качество материалов, эргономику и функциональность. Три цифровых дисплея диагональю 12,3 дюйма, проекционный экран, аудиосистема Infinity с 12 динамиками, электрорегулировки сидений с памятью настроек, функции вентиляции, подогрева и массажа, а также простор второго ряда позволяют автомобилю одинаково органично соответствовать ежедневной эксплуатации, поездкам по Молдове, продолжительным командировкам и автомобильным путешествиям.

GEELY Atlas — пространство и безопасность для всей семьи

Atlas — это полноприводный технологичный семейный кроссовер. Вместительный салон, высокий уровень безопасности и современное оснащение делают его практичным решением для людей / семей, ведущих активный образ жизни.

Автомобиль оснащён двухлитровым турбированным двигателем мощностью 218 л.с., классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода, автоматически распределяющей крутящий момент между осями в зависимости от дорожной ситуации.

В перечень оснащения входят панорамная крыша, вентиляция передних сидений, подогрев всех сидений, аудиосистема Harman Infinity, а также один из самых вместительных багажников в своём классе. Существенное внимание уделено электронным ассистентам безопасности, включая интеллектуальный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, мониторинг слепых зон и комплекс систем предотвращения столкновений.

Сочетание вместительности, комфорта и полного привода позволяет Atlas одинаково уверенно справляться с ежедневными городскими маршрутами, семейными поездками по Молдове и продолжительными автомобильными путешествиями, включая отдых с семьёй заграницей.

GEELY Cityray — практичное решение для активной жизни

Cityray представляет собой современный городской кроссовер, ориентированный на водителей, которым необходим компактный автомобиль с полноценным набором современных технологий, вместительным салоном и широкими возможностями для ежедневной эксплуатации.

При длине кузова 4 510 мм автомобиль сочетает уверенную манёвренность в условиях плотного городского движения с просторным салоном и багажным отделением объёмом 571 литр. Дополнительную практичность обеспечивают 39 ниш для хранения и дорожный просвет 200 мм.

В оснащение модели входят мультимедийная система с вертикальным 13,2-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси», панорамная крыша, атмосферная подсветка салона, подогрев всех сидений и рулевого колеса.

Турбированный двигатель мощностью 174 л.с. в сочетании с независимой многорычажной задней подвеской обеспечивает точную управляемость и уверенное ускорение, позволяя автомобилю одинаково эффективно использоваться как в условиях городской эксплуатации, так и во время поездок по Молдове или насыщенного уикенда в Румынии.

Несмотря на различия в характере и назначении, Monjaro, Atlas и Cityray объединяет единый подход GEELY к созданию современных автомобилей, основанный на безопасности, технологичности, практичности и высоком уровне оснащения. Именно эти качества позволяют бренду сохранять лидерство на рынке новых автомобилей Республики Молдова.

Получить подробную информацию о комплектациях, наличии автомобилей и действующих условиях приобретения можно в официальном дилерском центре GEELY Moldova.

📞 022 809 350

📍 Кишинёв, ул. Каля Ешилор, 14

🌐 www.geely.md