Moldexpo принимает Национальную ярмарку ковров и мебели с 9 по 14 июля Ⓟ

В период с 9 по 14 июля в Moldexpo посетителей приглашают на Национальную ярмарку ковров и мебели — событие для тех, кто хочет обустроить свой дом со стилем, комфортом и по выгодным ценам.

Приходите в Moldexpo и откройте для себя ковры и мебель для любого интерьера в одном месте!

Посетители смогут выбрать из широкого ассортимента товаров для дома: современные, классические и традиционные ковры, а также мебель для гостиной, спальни, кухни и других помещений дома.

Выберите подходящий ковер для своего дома и воспользуйтесь специальными предложениями ярмарки!

Ковры будут представлены в разных моделях, размерах, цветах и текстурах: от современного и минималистичного стиля до традиционных и элегантных моделей.

Покупайте ковры на сумму от 2900 леев и получайте гарантированные подарки!

Организаторы подготовили подарки для покупателей, которые приобретают ковры на сумму от 2900 леев, 5800 леев и 11600 леев.

Участвуйте в розыгрыше и вступайте в борьбу за Главный приз — Автомобиль!

Все, кто покупает ковры на сумму от 2900 леев, автоматически участвуют в розыгрыше ярмарки, где будут разыграны 50 суперпризов, а Главный приз — Автомобиль.

Бесплатное мороженое для всех посетителей!

Ярмарка задумана как событие для всей семьи, а не только как место для покупок.

Зона FOOD с традиционными блюдами, музыкой и хорошим настроением!

В Moldexpo будет обустроена специальная зона отдыха, где посетителей ждут шашлык, плацинды, мититеи, прохладительные напитки, музыка и хорошее настроение.

Приходите за предложениями, оставайтесь ради атмосферы!

Посетители смогут сравнить модели, получить рекомендации, сделать выгодные покупки и насладиться праздничной атмосферой.

Запланируйте визит с 9 по 14 июля и приходите в Moldexpo!

Не пропустите главное событие лета для вашего дома!