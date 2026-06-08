Covoare Ungheni — лауреат конкурса «Marca Comercială a Anului 2025» в номинации «Экспорт» Ⓟ

На церемонии Gala Businessului Moldovenesc 2026 компания была отмечена премией в номинации «Экспорт», подтвердив эффективность своей международной стратегии.

Ориентация на внешние рынки и международное признание

Бизнес-модель Covoare Ungheni сфокусирована преимущественно на международной торговле. Менее 10% от общего объема производства реализуется на внутреннем рынке Молдовы, в то время как большая часть продукции поставляется за рубеж. Бренд ежегодно представляет Молдову на крупнейших профильных выставках в Германии и других странах, демонстрируя высокий потенциал отечественной индустрии. Более того, в последние годы Covoare Ungheni перешла на новый уровень: компания не просто участвует в выставках, а начинает диктовать тренды в специализированных ковровых кругах, задавая тон в дизайне и качестве.

Цифровизация и развитие продаж

Помимо традиционного оптового сектора, Covoare Ungheni развивает современные каналы дистрибуции. Расширяется сотрудничество с международными торговыми сетями, специализирующимися на товарах для дома, а также активно растет сегмент онлайн-продаж через специализированные торговые площадки, что позволяет бренду MOLDABELA быть ближе к покупателю в любой точке мира.

Международное признание и новые награды

Качество продукции подтверждается и экспертными оценками: в 2026 году на выставке Heimtextil жюри Alcova и “Cover Magazine” включило ковры молдавского производства в перечень трендов года. Кроме того, на прошлой неделе фабрика Covoare Ungheni была отмечена еще одной наградой — в номинации «Бизнесмен года», что подчеркивает профессионализм и весомый вклад предприятия в развитие региональной и национальной экономики.

Забота о местных потребителях

При значительной экспортной доли компания не забывает о своих соотечественниках. Для жителей Молдовы ежегодно проводятся специализированные «Ярмарки ковров» от производителя. Этот формат позволяет напрямую приобрести высококачественные натуральные изделия по доступным ценам, делая продукцию фабрики более доступной для местных семей.