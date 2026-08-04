Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа Ⓟ

Первый старт, первая медаль, первые яркие эмоции — именно с этого начинаются семейные воспоминания.

Уже не первый год Moldcell выступает титульным партнёром Moldcell Marathon for Kids, объединяя детей и родителей вокруг спорта.

У каждой семьи есть свои традиции. Одни рождаются за семейным столом, другие - во время путешествий или уютных вечеров вместе. А иногда достаточно одного сентябрьского утра, нескольких сотен метров дистанции и медали, которую ребёнок с гордостью надевает на шею, чтобы этот день стал ещё одним тёплым семейным воспоминанием, которое останется на долгие годы.

Именно такие моменты уже не первый год вдохновляют Moldcell поддерживать Marathon for Kids в качестве титульного партнёра. Для детей это радость первого старта и первой медали. Для родителей - счастье быть рядом, поддерживать ребёнка, переживать вместе с ним каждое мгновение забега и встречать своего маленького чемпиона на финише.

«Дети запоминают людей, которые были рядом с ними в самые важные моменты. На Moldcell Kids Marathon каждый ребёнок получает возможность разделить этот особенный день со своей семьёй. Мы рады, что из года в год объединяем тысячи семей вокруг спорта, радости и времени, проведённого вместе», генеральный директор Moldcell Каролина Бугаян.

Такой подход отражает отношение Moldcell к людям — как к семьям по всей Молдове, так и к собственным сотрудникам. На протяжении многих лет компания развивает инициативы, направленные на благополучие сотрудников, поддерживает активный образ жизни и помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью. Семейные мероприятия и активности для детей сотрудников стали естественной частью корпоративной культуры, основанной на простой идее: самые крепкие сообщества рождаются там, где люди проводят время вместе.

Эта же философия легла в основу нового тарифного плана Lumo Family. Он позволяет объединить до пяти членов семьи в одну группу, упростить управление мобильными услугами и пользоваться общими преимуществами через приложение my moldcell. Всё продумано так, чтобы в повседневной жизни оставалось больше времени на самое важное — общение с близкими.

Во время Moldcell Marathon for Kids 2026 эта идея найдёт своё продолжение и в зоне Moldcell. Детей и родителей ждут интерактивные развлечения, игры, увлекательные задания, приятные сюрпризы и подарки — всё для того, чтобы каждая семья провела этот день вместе и сохранила яркие эмоции и счастливые воспоминания.

А ты уже зарегистрировал своего ребёнка на Moldcell Marathon for Kids 2026? Если ещё нет — самое время подарить ему первый старт, который может стать новой семейной традицией.