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sporter.md logosporter
4 Августа 2026, 14:00
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Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа Ⓟ

Первый старт, первая медаль, первые яркие эмоции — именно с этого начинаются семейные воспоминания.

Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа.
Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа.

Уже не первый год Moldcell выступает титульным партнёром Moldcell Marathon for Kids, объединяя детей и родителей вокруг спорта.

У каждой семьи есть свои традиции. Одни рождаются за семейным столом, другие - во время путешествий или уютных вечеров вместе. А иногда достаточно одного сентябрьского утра, нескольких сотен метров дистанции и медали, которую ребёнок с гордостью надевает на шею, чтобы этот день стал ещё одним тёплым семейным воспоминанием, которое останется на долгие годы.

Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа

Именно такие моменты уже не первый год вдохновляют Moldcell поддерживать Marathon for Kids в качестве титульного партнёра. Для детей это радость первого старта и первой медали. Для родителей - счастье быть рядом, поддерживать ребёнка, переживать вместе с ним каждое мгновение забега и встречать своего маленького чемпиона на финише.

Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа

«Дети запоминают людей, которые были рядом с ними в самые важные моменты. На Moldcell Kids Marathon каждый ребёнок получает возможность разделить этот особенный день со своей семьёй. Мы рады, что из года в год объединяем тысячи семей вокруг спорта, радости и времени, проведённого вместе»,  генеральный директор Moldcell Каролина Бугаян.

Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа

Такой подход отражает отношение Moldcell к людям — как к семьям по всей Молдове, так и к собственным сотрудникам. На протяжении многих лет компания развивает инициативы, направленные на благополучие сотрудников, поддерживает активный образ жизни и помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью. Семейные мероприятия и активности для детей сотрудников стали естественной частью корпоративной культуры, основанной на простой идее: самые крепкие сообщества рождаются там, где люди проводят время вместе.

Moldcell Marathon for Kids: Место, где начинается первая большая победа

Эта же философия легла в основу нового тарифного плана Lumo Family. Он позволяет объединить до пяти членов семьи в одну группу, упростить управление мобильными услугами и пользоваться общими преимуществами через приложение my moldcell. Всё продумано так, чтобы в повседневной жизни оставалось больше времени на самое важное — общение с близкими.

Во время Moldcell Marathon for Kids 2026 эта идея найдёт своё продолжение и в зоне Moldcell. Детей и родителей ждут интерактивные развлечения, игры, увлекательные задания, приятные сюрпризы и подарки — всё для того, чтобы каждая семья провела этот день вместе и сохранила яркие эмоции и счастливые воспоминания.

А ты уже зарегистрировал своего ребёнка на Moldcell Marathon for Kids 2026? Если ещё нет — самое время подарить ему первый старт, который может стать новой семейной традицией.

Источник
sporter.md logosporter
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