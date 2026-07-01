Летняя распродажа шин в Coleso.md - выгодные цены на Bridgestone, Pirelli, Goodride и Hifly Ⓟ

Сезон в самом разгаре, и безопасность за рулем в жаркий период прямо зависит от состояния автомобильной резины. Если ваш комплект износился, сейчас лучшее время для выгодного обновления.

В сети автомагазинов COLESO.MD стартовала масштабная распродажа летних шин. Автовладельцам предлагают широкий ассортимент свежих покрышек от ведущих мировых производителей под любой бюджет и стиль вождения — от премиальных линеек до надежных и практичных решений на каждый день.

Bridgestone

Японский бренд Bridgestone — это признанный мировой эталон надежности и технологичности. Флагманская модель Turanza 6 создана с использованием передовых технологий для эффективного торможения на мокрой дороге и максимальной износостойкости, а проверенная временем Turanza T005 обеспечивает превосходное сцепление в поворотах, плавность хода и экономию топлива. Обе модели гарантируют бескомпромиссную безопасность на высоких скоростях.

Goodride

Компания Goodride предлагает сбалансированное сочетание доступной цены и высоких эксплуатационных характеристик. Модель Goodride Z-107 выделяется улучшенной управляемостью и стойкостью к аквапланированию в городских условиях, а Goodride SA37 разработана для динамичной езды, обеспечивая акустический комфорт и уверенное поведение автомобиля как на сухом, так и на мокром асфальте.

Hifly

Шины Hifly — это практичный выбор для водителей, ценящих разумную экономию без потери качества. Универсальная легковая модель Hifly HF201 гарантирует мягкость хода и низкий уровень шума, HIFLY HF-820 с агрессивным рисунком протектора отлично справляется с высокими нагрузками на трассе, а серия Hifly Super 2000 спроектирована специально для коммерческих авто, демонстрируя высокую стойкость к износу и повреждениям.

Pirelli

Легендарная italiana Pirelli традиционно сочетает в себе премиальный комфорт и спортивный характер. Внедорожная модель Pirelli Scorpion Verde создана для кроссоверов и SUV, обеспечивая экономию топлива и отличное сцепление на любом покрытии. Модель Pirelli Powergy делает акцент на тишине в салоне и коротком тормозном пути в дождь, а Pirelli P7 Cinturato предлагает идеальный баланс между управляемостью, долговечностью и экологичностью.

Шины для микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта

Для владельцев бусов и коммерческих авто в COLESO.MD подготовлены специальные усиленные решения. Модель Goodride H188 отлично справляется с ежедневными перевозками, устойчива к перегрузкам и обеспечивает долговечность протектора. В свою очередь, премиальная коммерческая шина Bridgestone Duravis R660 предлагает максимальный рабочий ресурс, усиленный каркас боковины и низкие эксплуатационные расходы для вашего бизнеса.

Не откладывайте безопасность на потом — количество акционных комплектов на складах ограничено!

Ждем вас во всех филиалах сети автомагазинов COLESO.MD.

Наш сайт и каталог: www.coleso.md

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