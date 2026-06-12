Coleso.md работает в обычном режиме и продолжает обеспечивать водителей Молдовы летними шинами по доступным ценам Ⓟ

В связи с объявленным в Молдове жёлтым кодом метеоопасности из-за сильных дождей и гроз coleso.md напоминает о своевременной переобувки автомобиля на летние шины. В условиях ливней состояние шин напрямую влияет на длину тормозного пути и устойчивость автомобиля, а значит — на безопасность водителя, пассажиров и всех участников дорожного движения.

Hifly — проверенная доступность

Шины Hifly уже давно зарекомендовали себя как надежное решение для тех, кто ищет качественную резину без переплат. Модели серий HF201 и HF-820 отлично справляются с городским режимом эксплуатации и скоростными трассами. Благодаря продуманному рисунку протектора, они эффективно отводят воду, сохраняя стабильность автомобиля на мокром асфальте.

Goodride — уверенность в каждом маневре

Бренд Goodride (также известный под маркой Westlake) предлагает современные модели серии Z-107. Эти шины отличаются улучшенным составом резиновой смеси, что повышает их износостойкость. Высокая точность управления и предсказуемое поведение при маневрах делают их популярным выбором среди автовладельцев, ценящих практичность и безопасность.

Nexen — корейские технологии безопасности

Nexen — это всемирно известный корейский бренд, который поставляет шины для первичной комплектации многих ведущих автопроизводителей. Модели линеек Npriz, N'Fera и Roadian воплощают в себе передовые технологии Южной Кореи. Они славятся своей акустической тишиной и великолепной курсовой устойчивостью, позволяя водителю сохранять полный контроль над ситуацией вне зависимости от капризов погоды.

Bridgestone — премиальное качество из Европы

Легендарный бренд Bridgestone не нуждается в представлении. Шины серий Turanza T005 и Turanza 6, представленные в наших магазинах, производятся на заводах в странах ЕС. Это эталон безопасности на мокрой дороге. Для клиентов Coleso.md действует эксклюзивное предложение: приобрести эти премиальные шины можно в рассрочку на 4 месяца под 0%, распределяя бюджет без лишних нагрузок.

Pirelli — итальянский характер и контроль

Pirelli — выбор тех, кто не привык к компромиссам. Модели Cinturato P7, Powergy и легендарные P ZERO производятся в Европе и обеспечивают феноменальное сцепление. Эти шины созданы для максимальной производительности. Как и в случае с Bridgestone, на весь ассортимент Pirelli в нашей сети доступна рассрочка на 4 месяца под 0%.

Leao — европейское производство из Сербии

Шины Leao серии Nova-Force — это надежный «европеец», выпускаемый на современном заводе в Сербии. Они разработаны с учетом климатических особенностей нашего региона. Прочная конструкция и глубокие дренажные канавки позволяют этим шинам эффективно «разрезать» водяную пленку, исключая скольжение даже в глубоких лужах.

Надежные решения для коммерческого транспорта

Для владельцев микроавтобусов и легких грузовиков мы подготовили усиленные шины с индексом «С». Модели от Bridgestone, Leao и Hifly спроектированы для работы в условиях высоких нагрузок и интенсивной эксплуатации. Они отличаются повышенным ресурсом пробега и устойчивостью к повреждениям, что делает их идеальным инструментом для эффективной работы вашего бизнеса.

Не откладывайте безопасность на потом — подготовьтесь к сезону дождей уже сегодня! Наши специалисты помогут подобрать идеальный комплект под ваш автомобиль и стиль вождения.

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