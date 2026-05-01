Coleso.md: Подарки к 1 июня - электровелосипеды и квадроциклы для яркого лета без смартфона Ⓟ

Лучший способ переключить внимание ребенка с гаджетов на реальный мир — предложить ему захватывающее хобби на свежем воздухе. Современный, надежный и безопасный персональный транспорт подарит подростку настоящее чувство свободы, научит ответственности и превратит наступающие каникулы в череду ярких приключений. В автосалонах Coleso.md уже собрана специальная праздничная коллекция техники, среди которой вы точно найдете идеальный вариант для любого возраста.

Электрический велосипед Minako Super S9 FOX 500W 48V15A 20'' фэт байк

Этот мощный фэтбайк создан для подростков, которые не любят ограничивать свои маршруты только асфальтом. Благодаря широким 20-дюймовым колесам и прочной алюминиевой раме он легко преодолевает песок, грязь и лесные тропы. Надежный мотор на 500 Вт и емкий аккумулятор позволяют проезжать до 50 км на одном заряде со скоростью до 35 км/ч, а гидравлические дисковые тормоза гарантируют быструю остановку в любой ситуации.

Электрический велосипед NAKTO S02 20"

Универсальный городской электробайк на прочной стальной раме отлично адаптирован для ежедневных поездок. Модель оснащена двигателем мощностью 500 Вт с крутящим моментом 52 Нм и 6-скоростной трансмиссией Shimano. Съемный аккумулятор, информативный LCD-дисплей и три уровня поддержки педалирования позволяют ребенку легко дозировать физическую нагрузку или переходить на ручное управление газом.

Электрический велосипед NAKTO F4 20" 500w 48v 16Ah

Выносливый и практичный транспорт со внушительной грузоподъемностью до 180 кг отлично подходит для поездок на учебу, тренировки или загородные прогулки. Мотор на 500 Вт обеспечивает уверенный разгон до 35 км/ч, а батарея полностью заряжается всего за 4–5 часов. Этот велосипед одинаково эффективен как на ровных городских улицах, так и на легком бездорожье.

Электрический велосипед NAKTO F2 20"

Модель моментально привлекает внимание благодаря своему дерзкому футуристичному дизайну в легендарном стиле Super 73. Байк обладает пиковой мощностью до 750 Вт и способен развивать скорость до 40 км/ч, обеспечивая запас хода до 50 км. Это идеальный подарок для стильных и активных подростков, которые хотят выделяться среди сверстников и ценить динамичную езду.

Электрический велосипед NAKTO Classic Breeze 250 Вт, 26" + корзина

Элегантный и максимально комфортный городской велосипед с большими 26-дюймовыми колесами станет прекрасным подарком для спокойных прогулок. Бесщеточный мотор мощностью 250 Вт помогает развивать безопасную скорость до 30 км/ч. Стальная рама дополнена вместительной передней корзиной, в которую удобно сложить рюкзак, спортивную форму или личные вещи.

Электрический Квадроцикл Highper El ATV-3EC

Безопасный и экологичный электрический квадроцикл на стальной раме спроектирован для первых шагов юных райдеров в мире бездорожья. Бесщеточный мотор на 1200 Вт и карданный вал обеспечивают высокую надежность и плавный ход. Для абсолютного родительского контроля предусмотрен специальный трехступенчатый ограничитель скорости, позволяющий выставить безопасный лимит на 15, 25 или 38 км/ч.

Квадроцикл Highper El ATV-005E

Легкий электрический квадроцикл весом всего 47 кг станет отличным решением для детей помладше. Модель мощностью 1000 Вт оборудована удобной функцией заднего хода, цепным приводом и 6-дюймовыми колесами. Система ограничения скорости с тремя режимами позволяет родителям постепенно повышать планку по мере того, как ребенок осваивает базовые навыки вождения.

Квадроцикл Boss Farmer Pro 200

Серьезный утилитарный бензиновый квадроцикл на 200 куб. см выдает честные 17 л. с. и готов к любым испытаниям на прочность. Четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и автоматическая трансмиссия с реверсом делают управление понятным. Всепогодные шины с агрессивным протектором и независимая подвеска позволяют уверенно штурмовать косогоры, грязь и броды.

Квадроцикл Mikilon Hammer 200L

Выносливый внедорожник с воздушно-масляным охлаждением двигателя и электронным зажиганием станет отличным подарком для старших подростков. При мощности 17 л. с. этот бензиновый аппарат развивает скорость до 70 км/ч. Проверенный вариатор, прочные дисковые тормоза и крупные колеса R10 обеспечивают отличную управляемость и стабильность на сложном рельефе.

Квадроцикл Kayo AU230

Маневренный и отлично сбалансированный квадроцикл от известного бренда оснащен 200-кубовым двигателем с масляным охлаждением. Модель получила гидравлические дисковые тормоза с удобным ручным управлением и емкий бензобак на 12 литров для долгих поездок. Техника выдерживает нагрузку до 120 кг и развивает скорость до 60 км/ч, гарантируя яркие эмоции.

Квадроцикл QJMOTOR Force 600

Полноприводный инжекторный квадроцикл мощностью 50 л. с. представляет собой технику профессионального уровня с клиренсом 295 мм. Он укомплектован лебедкой, фаркопом, защитой рук и технологичным TFT-дисплеем с Bluetooth. Высокое качество подтверждается уникальной заводской гарантией на 5 лет на раму, что делает его отличной инвестицией в семейный активный отдых.

Квадроцикл QJMOTOR Force 1000

Флагманский двухцилиндровый монстр мощностью 92,5 л. с. создан инженерами Geely с использованием передовых автомобильных технологий. Квадроцикл разгоняется до 128 км/ч, оснащен трехрежимным электроусилителем руля (EPS) и жидкостным охлаждением Panasonic. Полноценное двухместное сиденье со спинкой позволяет отправляться в экстремальные экспедиции вместе с родителями.

Подарите своему ребенку незабываемое лето и новые полезные навыки вождения. Закажите профессиональную консультацию и подберите идеальную модель под рост и возраст вашего юного райдера.

Ознакомиться с ценами и полным ассортиментом можно на нашем сайте: coleso.md

Звоните нам или пишите в Viber: