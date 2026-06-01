Duathlon 2026 собрал более 100 участников на Албишоаре Ⓟ
Более 100 любителей спорта и активного образа жизни приняли участие в Duathlon 2026 в Кишинёве. Соревнование объединило бег и велоспорт, собрав участников разных возрастов, волонтёров и болельщиков.
Недавно в Кишинёве состоялся Duathlon 2026 — спортивное событие, объединившее поклонников бега и велоспорта. На один день улица Албишоара превратилась в полноценную соревновательную трассу, где участники смогли проверить свои силы и получить яркие эмоции от гонки.
В соревновании приняли участие спортсмены категорий Kids, Cadets, Juniors и Age Group. На старт вышли как дети, делающие первые шаги в спорте, так и опытные участники, для которых подобные соревнования уже стали частью спортивной жизни.
Программа мероприятия началась с выдачи стартовых пакетов и подготовки спортсменов в зоне проведения соревнований в парке Албишоара. После технических брифингов и открытия транзитной зоны были даны старты всех дистанций.
Трасса на улице Албишоара обеспечила комфортные условия для проведения соревнования. Участники последовательно преодолевали беговой этап, велосипедный сегмент и заключительный беговой отрезок, демонстрируя выносливость, концентрацию и спортивный характер.
На протяжении всего мероприятия спортсмены были обеспечены пунктами гидратации и поддержкой со стороны организаторов и волонтёров.
Зона старта и финиша собрала множество зрителей, друзей и членов семей участников. Болельщики поддерживали спортсменов на протяжении всей дистанции, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника.
Каждый участник, пересёкший финишную черту, получил памятную медаль и заслуженные аплодисменты. Соревнование в очередной раз подтвердило растущий интерес жителей Молдовы к циклическим видам спорта и активному образу жизни.
Организаторами мероприятия выступили Федерация триатлона Республики Молдова, Sporter и Федерация спорта для всех при поддержке партнёров и муниципальных властей.
Подробная информация о следующем старте Duathlon, который состоится 18 октября 2026 года, доступна на сайте организатора.
г. Кишинёв, ул. Каля Орхеюлуй, 28/1;
тел.: +373 22 111 072;
e-mail: event@sporter.md;