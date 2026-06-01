Duathlon 2026 собрал более 100 участников на Албишоаре Ⓟ

Недавно в Кишинёве состоялся Duathlon 2026 — спортивное событие, объединившее поклонников бега и велоспорта. На один день улица Албишоара превратилась в полноценную соревновательную трассу, где участники смогли проверить свои силы и получить яркие эмоции от гонки.

В соревновании приняли участие спортсмены категорий Kids, Cadets, Juniors и Age Group. На старт вышли как дети, делающие первые шаги в спорте, так и опытные участники, для которых подобные соревнования уже стали частью спортивной жизни.

Программа мероприятия началась с выдачи стартовых пакетов и подготовки спортсменов в зоне проведения соревнований в парке Албишоара. После технических брифингов и открытия транзитной зоны были даны старты всех дистанций.

Трасса на улице Албишоара обеспечила комфортные условия для проведения соревнования. Участники последовательно преодолевали беговой этап, велосипедный сегмент и заключительный беговой отрезок, демонстрируя выносливость, концентрацию и спортивный характер.

На протяжении всего мероприятия спортсмены были обеспечены пунктами гидратации и поддержкой со стороны организаторов и волонтёров.

Зона старта и финиша собрала множество зрителей, друзей и членов семей участников. Болельщики поддерживали спортсменов на протяжении всей дистанции, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника.

Каждый участник, пересёкший финишную черту, получил памятную медаль и заслуженные аплодисменты. Соревнование в очередной раз подтвердило растущий интерес жителей Молдовы к циклическим видам спорта и активному образу жизни.

Организаторами мероприятия выступили Федерация триатлона Республики Молдова, Sporter и Федерация спорта для всех при поддержке партнёров и муниципальных властей.

Подробная информация о следующем старте Duathlon, который состоится 18 октября 2026 года, доступна на сайте организатора.

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