Bomba: Техника для твоих побед со скидками до -50% и в рассрочку 0% Ⓟ

Мы привыкли считать победами большие достижения, но самые важные из них происходят каждый день: когда всё успеваешь, находишь время для близких и делаешь свою жизнь комфортнее. ❤️

Техника становится надёжным помощником на пути к этим победам. Она помогает экономить время, берёт часть забот на себя и делает повседневную жизнь проще, комфортнее и приятнее.

В Bomba мы собрали технику для твоих побед — от смартфонов и ноутбуков до телевизоров и бытовых помощников для дома — со скидками до -50% и в рассрочку под 0% на множество товаров.

Выбирай технику для своих побед и побеждай каждый день. С Bomba. 🎯

🏆🎬 Телевизоры для ярких побед. Есть победы, которые хочется разделить с близкими. Финальный матч любимой команды, долгожданная премьера сериала или вечер кино после насыщенного рабочего дня — всё это ощущается ещё ярче на большом экране.

Для комфортного просмотра каждый день выбирай → телевизор Sakura 40SA26SM / 40" / LED. Благодаря Smart TV ты легко получишь доступ к фильмам, сериалам и онлайн-контенту, а качественное изображение поможет полностью погрузиться в происходящее на экране. Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 200 леев

Если хочется максимум впечатлений, выбирай → телевизор Samsung QE50Q7FAAUXUA / 50" / QLED. Насыщенные цвета, глубокий контраст и высокая детализация превращают каждую сцену в настоящее зрелище. Такой телевизор создан для тех, кто привык получать максимум впечатлений от просмотра. Промо-цена: 7949 леев | Скидка: 1050 леев | Рассрочка: 1325 леев в месяц, 6 месяцев под 0%

🏠 Победа над домашними заботами. Настоящая победа — это когда бытовые дела занимают минимум времени и не отвлекают от того, что действительно важно. Современная техника помогает справляться с рутиной быстрее, оставляя больше времени для семьи, отдыха и любимых занятий.

Стиральная машина Beko B1WFK2604WEE 6 кг / 1000 об/мин — бережно заботится о вещах и помогает легко поддерживать порядок в доме каждый день. Вместительный барабан и продуманные программы стирки позволяют эффективно справляться как с повседневной одеждой, так и с более деликатными тканями. Промо-цена: 3999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка: 400 леев в месяц, 10 месяцев под 0%

Сушильная машина Beko B3T48239W / 8 кг — станет настоящим помощником для тех, кто ценит своё время и комфорт. Она быстро высушит вещи, сохраняя их мягкость и свежесть, а тебе останется только наслаждаться результатом без лишних хлопот. Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка: 850 леев в месяц, 10 месяцев под 0%

Посудомоечная машина Beko BDIN 14320 Белый / 13 Комплектов — встраиваемая посудомоечная машина избавит от ежедневной рутины после семейных ужинов и встреч с друзьями. Она эффективно справляется с загрязнениями, пока ты посвящаешь время себе и своим близким. Промо-цена: 5499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка: 306 леев в месяц, 18 месяцев под 0%

Холодильник Beko B1RCNA364XB / 316 л / 186.5 см — поможет надолго сохранить свежесть продуктов благодаря продуманной системе охлаждения и вместительному внутреннему пространству. Стильный дизайн и современные технологии делают его отличным решением для любой кухни. Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка: 334 леев в месяц, 24 месяца под 0%

✨ Маленькие победы начинаются с простых вещей — например, с идеально приготовленного ужина после насыщенного дня.

Встраиваемая газовая панель Beko HILW64225 — создана для комфортного приготовления любимых блюд. Элегантная поверхность из закалённого стекла, надёжные чугунные решётки, автоматический электроподжиг и система газ-контроля помогают готовить с удовольствием, уверенностью и полным контролем над каждым блюдом. Промо-цена: 3499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка: 195 леев в месяц, 18 месяцев под 0%

Встраиваемый духовой шкаф Beko BBIM12300XM / 72 л — поможет воплощать любимые рецепты благодаря вместительной камере и равномерному приготовлению блюд. От ароматной выпечки до праздничного ужина — результат будет радовать каждый день. Промо-цена: 3999 леев | Скидка: 1300 леев | Рассрочка: 223 леев в месяц, 18 месяцев под 0%

❄️ Победа над летней жарой. Когда дома комфортная температура, работать, отдыхать и просто наслаждаться каждым днём становится намного легче. Кондиционер — это не просто техника, а возможность создавать идеальный климат независимо от погоды за окном.

Кондиционер Candy AC-12HTA303/R2 12000 BTU / 35 м2 — станет отличным решением для поддержания прохлады и уюта в помещении в жаркие дни. Он помогает быстро создать комфортную атмосферу для отдыха, работы и сна. Промо-цена: 4999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка: 834 леев в месяц, 6 месяцев под 0%

Кондиционер Haier AS25RBAHRA3 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — сочетает современные технологии и эффективную работу, обеспечивая стабильный микроклимат в доме. Это надёжный помощник для тех, кто ценит комфорт круглый год. Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 2000 леев | Бесплатная установка*



Кондиционер Beko BRVPF095/BRVPF096 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — помогает поддерживать оптимальную температуру и создаёт приятную атмосферу даже в самые жаркие дни. Практичное решение для ежедневного комфорта всей семьи. Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка: 900 леев в месяц, 10 месяцев под 0% | Бесплатная установка*

Кондиционер Bosch CL2000UW35E 12000 BTU / 35 м2 / Инверторный — обеспечивает эффективное охлаждение и отличается надёжностью, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. С ним дома всегда будет именно та температура, которая нужна для твоих ежедневных побед. Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 3000 леев | Бесплатная установка*

Бесплатная установка*: только для Кишинёва и Бельц. Для городов: Единцы, Хынчешты, Яловены, Страшены, Калараш, Дрокия, Унгены, Новые Анены и Рышканы действует тариф — 8 леев/км, в одну сторону.

☀️☕ Победа начинается с хорошего утра. Иногда настроение на весь день создают самые простые вещи: аромат свежесваренного кофе, быстрый завтрак перед работой или вкусный ужин без лишних усилий. Именно такая техника делает повседневную жизнь комфортнее и помогает экономить самое ценное — твоё время. Помни, что настоящие победы часто начинаются с маленьких удовольствий, которые делают каждый день лучше.

Кофемашина Delonghi ECAM22.115.B DL66 / 15 бар — приготовит ароматный кофе одним нажатием кнопки и поможет начать день с отличного настроения. Идеальный выбор для тех, кто не готов идти на компромисс между удобством и вкусом. Промо-цена: 5999 леев | Скидка: 1000 леев

Микроволновая печь Lustar LEF20UXP07-E70 700 Вт / 20 л — удобное электронное управление и информативный дисплей делают использование максимально комфортным, а быстрый разогрев и приготовление блюд помогают экономить время для действительно важных моментов. Промо-цена: 999 леев | Скидка: 600 леев

Аэрофритюрница Bosch MAF462B0 6.1 л — позволяет готовить любимые блюда с аппетитной корочкой и меньшим количеством масла. Это отличный способ разнообразить меню и наслаждаться вкусными и полезными блюдами. Промо-цена: 2599 леев | Скидка: 300 леев

Электрогриль Tefal GC271D10 — превращает приготовление любимых блюд в настоящее удовольствие. Сочное мясо, ароматные овощи или горячие сэндвичи будут готовы за считанные минуты, оставляя больше времени для отдыха, общения и маленьких ежедневных побед. Промо-цена: 1499 леев | Скидка: 700 леев | Рассрочка: 250 леев в месяц, 6 месяцев под 0%

✨ Чистый дом — ещё одна твоя победа. Пока ты добиваешься новых целей, строишь планы или просто наслаждаешься отдыхом, техника может взять часть забот на себя. Ведь настоящая победа — это когда дома чисто, а свободное время принадлежит только тебе.



Вертикальный пылесос Beko VRT65421 / 250 Вт — создан для быстрой и удобной уборки без лишних усилий. Лёгкий и манёвренный, он поможет за считанные минуты вернуть дому идеальную чистоту. Промо-цена: 1999 леев | Скидка: 1000 леев

Робот-пылесос Philips XU7100/01 / 0.26 л — самостоятельно поддерживает порядок, позволяя забыть о ежедневной уборке полов. Умная навигация и современные технологии помогают ему эффективно справляться с задачами, пока ты занимаешься более важными делами. Успей приобрести его по лучшей цене в Молдове! Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 7000 леев

🚀 📱 Каждая победа начинается с новых возможностей. Каждый день открывает новые горизонты, ставит новые задачи и дарит моменты, которые хочется запомнить. И когда надёжный смартфон всегда под рукой, достигать своих целей становится ещё проще и приятнее.



Смартфон Samsung Galaxy A26 5G / 6.7'' / 6 ГБ / 128 ГБ — помогает оставаться на связи, работать, учиться и наслаждаться любимым контентом без ограничений. Высокая производительность, поддержка 5G и современный дизайн делают его отличным спутником для динамичного ритма жизни. При покупке тебя ждет приятный подарок — зарядное устройство Samsung (15 Вт). Промо-цена: 4499 леев | Рассрочка: 563 леев в месяц, 8 месяцев под 0%

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max / 6.9'' / 12 ГБ / 256 ГБ — с большим 6,9-дюймовым дисплеем, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ создан для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощная производительность, передовые возможности для фото и видео, а также внушительный запас памяти помогают уверенно справляться с рабочими задачами, творческими проектами, развлечениями и оставаться на шаг впереди. Цена: 29 999 леев | Рассрочка: 2500 леев в месяц, 12 месяцев под 0%

🎵 Музыка, которая вдохновляет побеждать. Большие достижения и маленькие радости становятся ещё ярче под любимую музыку. После продуктивного дня, во время отдыха или на шумной вечеринке качественный звук создаёт атмосферу, в которой хочется наслаждаться каждым моментом. Твои победы заслуживают саундтрека на максимальной громкости. 🔥

Портативная колонка JBL Go 5 — одна из самых ярких новинок сезона для тех, кто любит жить в ритме любимой музыки. Компактная, стильная и всегда готова сопровождать тебя в новых приключениях, она наполнит каждый день любимой музыкой и хорошим настроением. Цена новинки: 999 леев

Колонка для вечеринок JBL PartyBox Stage 320 — создана для тех, кто любит масштабные эмоции и яркие впечатления. Мощный звук и эффектное оформление превращают любую встречу, праздник или вечеринку в событие, которое запомнится надолго. Промо-цена: 10999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка: 1834 леев в месяц, 6 месяцев под 0%

🎯💻 Техника для новых достижений. Большие победы начинаются с маленьких шагов: успешной презентации, вовремя завершённого проекта, новой идеи или возможности учиться и развиваться без ограничений. Когда техника работает быстро и надёжно, сосредоточиться на главном становится намного проще.

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 — оснащён 15,6-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем на 512 ГБ. Благодаря процессору Ryzen 5 он легко справляется с рабочими задачами, учёбой и развлечениями, помогая оставаться продуктивным в течение всего дня и достигать поставленных целей. Промо-цена: 9999 леев | Рассрочка: 1667 леев в месяц, 6 месяцев под 0%

Планшет Lenovo Idea Tab ZAFM0170GR — создан для тех, кто ценит свободу и мобильность. Поддержка SIM-карты позволяет оставаться онлайн без привязки к Wi-Fi, стилус открывает новые возможности для работы и творчества, а современные системы навигации GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou помогают уверенно ориентироваться в любой точке маршрута. Компактный и удобный, он поможет оставаться продуктивным дома, в дороге или на отдыхе. Промо-цена: 5499 леев | Рассрочка: 917 леев в месяц, 6 месяцев под 0%

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