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Point.md logoPoint
7 Июля 2026, 23:11
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Крупнейшая цифровая камера в истории начала изучать Вселенную

Обсерватория Веры К. Рубин, расположенная на вершине горы в Чили, запустила масштабный космический обзор.

Крупнейшая цифровая камера в истории начала изучать Вселенную. Фото: Bryan Goff
Крупнейшая цифровая камера в истории начала изучать Вселенную. Фото: Bryan Goff

В течение следующих 10 лет телескоп с самой большой из когда-либо созданных цифровых камер будет ежедневно делать сотни снимков южного неба, передает apnews.com

Учёные рассчитывают, что наблюдения обсерватории позволят создать более точную карту Вселенной. Планируется нанести на неё миллиарды звёзд в Млечном Пути и миллиарды галактик за его пределами. Благодаря высокой скорости съёмки и многократному захвату одних и тех же участков неба, исследователи смогут увидеть более тусклые объекты, которые ранее оставались незамеченными.

«Мы увидим, как большое количество учёных по всему миру будут работать с этим набором данных, изучая Вселенную так, как это было невозможно раньше», — отметил замдиректора обсерватории по эксплуатации Фил Маршалл.

Первые снимки обсерватория опубликовала ещё в прошлом году. Среди них были кадры туманностей Тройная и Лагуна, находящихся в тысячах световых лет от Земли. С тех пор специалисты настраивали оборудование, чтобы подготовить его к 10-летнему обзору, требующему высокой точности и глубины изображений. Полученные данные помогут понять процессы формирования и группировки галактик на протяжении миллиардов лет, а также пролить свет на происхождение Вселенной.

Обсерватория, финансируемая Национальным научным фондом США и Министерством энергетики США, названа в честь астронома Веры Рубин. Именно она представила первые доказательства существования тёмной материи — загадочного материала, скрывающегося во Вселенной. 

Источник
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