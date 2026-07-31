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media
31 Июля 2026, 22:00
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В США запустят платные поездки на роботакси без руля и педалей

Служба роботакси Zoox, принадлежащая компании Amazon.com Inc., стала первой в США, получившей федеральное разрешение на осуществление платных пассажирских перевозок с использованием беспилотных автомобилей.

В США запустят платные поездки на роботакси без руля и педалей.
В США запустят платные поездки на роботакси без руля и педалей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает media.az

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) дало разрешение Zoox на вывод на дороги до 5 тысяч таких автомобилей в течение двух лет (максимум 2,5 тысячи в год). Компания сможет использовать эти машины при условии создания регулятором «структуры надзора» за ее технологиями, указано в сообщении NHTSA.

Таким образом, управление сделало исключение из требований, согласно которым в такси должны быть предусмотрены средства контроля со стороны человека.

«Мы оставляем за собой право отменить это исключение, если возникнут серьезные проблемы с безопасностью», — отметил руководитель NHTSA Джонатан Моррисон.

Как отмечается, ранее Zoox предоставляла свои услуги бесплатно, и уже более полумиллиона пассажиров воспользовались ее поездками в Лас-Вегасе и Сан-Франциско (еще полмиллиона находятся в очереди). В следующем месяце в Лас-Вегасе планируется запуск коммерческого сервиса, сообщает компания.

В отличие от некоторых конкурентов на рынке роботакси, таких как Waymo или Tesla, автомобили Zoox не имеют руля и педалей. По мнению WSJ, их дизайн напоминает тостеры на колесах.

Источник
media
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