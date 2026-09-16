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Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 19:19
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Volkswagen показал самый мощный автомобиль из линейки GTI за всю историю

Машина была создана специально к юбилею, 50-летию спортивной линейки автомобилей. Предзаказы на машину стартуют только в 2027 году. Цены на хот-хэтч будут объявлены позже.

Volkswagen показал самый мощный автомобиль из линейки GTI за всю историю.
Volkswagen показал самый мощный автомобиль из линейки GTI за всю историю.

Как утверждает Volkswagen, новинка стала самой мощной моделью в линейке GTI за всю ее историю. Автомобиль получил один электромотор, установленный на задней оси. Мощность агрегата составила 326 л.с. и 545 Н·м крутящего момента.

Разгон до сотни занимает у хетчбэка всего 5,6 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч. При этом запас хода Volkswagen ID.3 GTI составил 601 км. Благодаря системе быстрой зарядки пополнить запас батареи с 10 до 80% можно всего за 29 минут.

Новинка построена на базе модели ID.3 Neo и похожа на нее внешне. Автомобиль получил матричную оптику, светящуюся эмблему, решетку радиатора с сотовидным узором, аэродинамичекий обвес и 20-дюймовые колесные диски.

Также машину оборудовали адаптивными амортизаторами и особым режимом езды GTI. После его активации подсветка салона меняется на красный цвет, на цифровой приборке появляется крупный спидометр, а также включается особый звук, имитирующей работу ДВС.

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