Volkswagen показал самый мощный автомобиль из линейки GTI за всю историю.

Машина была создана специально к юбилею, 50-летию спортивной линейки автомобилей. Предзаказы на машину стартуют только в 2027 году. Цены на хот-хэтч будут объявлены позже.

Как утверждает Volkswagen, новинка стала самой мощной моделью в линейке GTI за всю ее историю. Автомобиль получил один электромотор, установленный на задней оси. Мощность агрегата составила 326 л.с. и 545 Н·м крутящего момента.

Разгон до сотни занимает у хетчбэка всего 5,6 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч. При этом запас хода Volkswagen ID.3 GTI составил 601 км. Благодаря системе быстрой зарядки пополнить запас батареи с 10 до 80% можно всего за 29 минут.

Новинка построена на базе модели ID.3 Neo и похожа на нее внешне. Автомобиль получил матричную оптику, светящуюся эмблему, решетку радиатора с сотовидным узором, аэродинамичекий обвес и 20-дюймовые колесные диски.

Также машину оборудовали адаптивными амортизаторами и особым режимом езды GTI. После его активации подсветка салона меняется на красный цвет, на цифровой приборке появляется крупный спидометр, а также включается особый звук, имитирующей работу ДВС.