Дочерняя компания BYD выпустила «убийцу Tesla Model 3» за $27 900 с запасом хода 730–900 км

Крупнейший в мире производитель электромобилей — компания BYD замахнулась на сегмент достаточно недорогих городских электромобилей и машин для путешествий.

В семействе Formula должно в перспективе появиться не менее трёх моделей, но пока на китайский рынок вышли только две. Купеобразный лифтбэк Formula S своими очертаниями напоминает Tesla Model 3, и будет предлагаться в Китае по цене от $27 900 за версию с приводом на задние колёса и запасом хода 730 км по циклу CLTC. Всего предусмотрено пять комплектаций Formula S, причём машины различаются не только ёмкостью тяговой батареи и типом привода, но и разновидностью активной подвески. Она может быть либо пневматической с управляемой жёсткостью амортизаторов (DiSus-A), либо гидравлической с амортизаторами, наполненными магнитореологической рабочей жидкостью (DiSus-M). Разницы в цене между вариантами подвески нет, поэтому покупатель может выбирать между ними, только опираясь на собственные ощущения от пробных поездок или обзоров, сообщает CarNewsChina.

Заднеприводные версии Formula S могут оснащаться единственным тяговым электродвигателем, развивающим мощность 329 или 402 л.с., тогда как полноприводные располагают двумя электродвигателями совокупной мощностью 657 л.с. С точки зрения ёмкости тяговой батареи можно выбирать между 76,7 кВт‧ч и 92 кВт‧ч, а запас хода варьируется между 730, 750 и 900 км, в зависимости от типа привода и версии батареи. Конечно же, приводятся данные для китайского цикла CLTC, который слишком оптимистичен для реальных условий эксплуатации даже в летнее время. Коэффициент лобового сопротивления машины не превышает 0,25, что должно способствовать экономичности с точки зрения расхода электроэнергии в движении.

Одновременно на китайский рынок выходит Formula S GT — своего рода спортивный хетчбэк с претензией на большой запас хода, который делит платформу с обычным Formula S, и предлагается только в четырёх модификациях. Заднеприводные мощностью 402 л.с., чья цена в Китае стартует с отметки $32 000, обеспечивают запас хода 850 км по циклу CLTC, а полноприводные за $35 200 способны проехать без подзарядки лишь 730 км. Выбор варианта подвески также обеспечивается без доплаты. У этой модели предусмотрена только тяговая батарея ёмкостью 92 кВт‧ч. Она относится к семейству Blade второго поколения, обеспечивая увеличение остаточного заряда с 10 до 70 % за 5 минут, а на достижение отметки в 97 % потребуется лишь на четыре минуты больше.

За активную помощь водителю отвечает комплекс God’s Eye B, который обеспечивает не только автоматическую парковку, но и движение на частичном автопилоте в черте города и за его пределами, позволяя даже самостоятельно объезжать возникающие на дороге препятствия. Дополнительную уверенность в надёжности автопилота обеспечивает лидар, отвечающий за распознавание объектов и их скорости на большом удалении и в условиях ограниченной видимости. Любителям острых ощущений может понравиться режим дрифта, в котором заднеприводный вариант электромобиля сам управляет тягой и углом поворота колёс. Длина машины в обоих вариантах исполнения превышает пять метров, а длина колёсной базы составляет 2960 мм. Конкурентами новинок Fang Cheng Bao одновременно являются Xiaomi SU7 и YU7, а также Tesla Model 3 и Model Y.

В салоне Formula S предусмотрены физические клавиши для управления наиболее востребованными функциями, проекционный экран эквивалентной диагонали 26 дюймов с функцией дополненной реальности, качественная акустическая система Devialet и сидения переднего ряда с режимом «нулевой гравитации», который можно задействовать на стоянке при необходимости отдохнуть внутри машины. Бортовая электроника спроектирована таким образом, что покупатели электромобилей этой модели могут индивидуализировать его при помощи большого ассортимента дополнительных аксессуаров. Можно добавить дополнительную подсветку интерьера, программируемые функциональные клавиши, и даже систему караоке, не говоря уже о держателях для смартфонов и планшетов. Холодильник в салоне тоже предусмотрен.