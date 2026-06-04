Trei explozii pe Soare au provocat pene de curent la nivel mondial în ultimele 24 de ore.

Oamenii de știință avertizează că este așteptată o furtună magnetică puternică, transmite focus.ua.

Trei explozii solare puternice, apărute în decurs de 24 de ore, au cauzat o întrerupere temporară a comunicațiilor radio la nivel global. Se așteaptă apariția unei furtuni geomagnetice puternice de nivel G3, precum și a aurorelor boreale chiar și în latitudini medii, din cauza ejecțiilor coronale de masă de pe Soare, îndreptate spre Pământ. În același timp, oamenii de știință avertizează că în zilele următoare pot apărea explozii solare de cea mai puternică clasă, scrie Space.

Toate cele trei explozii de energie și radiație de pe Soare au avut loc miercuri, 3 iunie, în regiunea activă a petelor solare AR 4455. Inițial, în această zonă instabilă cu activitate magnetică crescută, la ora 4:36 dimineața, ora Kievului, a apărut o explozie de clasă M9.3, urmată la ora 10:00 de o explozie de clasă M7.9, iar cea de-a treia a fost o explozie de clasă X1 la ora 14:28. Reamintim că exploziile de clasă M și X sunt cele mai puternice de pe Soare și emit o cantitate imensă de energie și radiație, care ajunge pe Pământ în câteva minute. Deseori, acestea cauzează întreruperi în funcționarea comunicațiilor radio pe planeta noastră.

Exact acest lucru s-a întâmplat. Explozia de clasă M9.3 a provocat o întrerupere temporară a comunicațiilor radio în unele părți ale Asiei de Est și Australiei, explozia de clasă M7.9 a cauzat probleme în comunicații în unele zone din Europa și Africa. Dar cele mai mari probleme în comunicațiile radio au fost provocate de explozia de clasă X1 în anumite regiuni din Europa și Asia.

Potrivit experților în meteorologie spațială, în zona AR 4455 se observă o activitate crescută și oamenii de știință se așteaptă ca în următoarele trei zile să apară explozii solare de clasă X.

De asemenea, oamenii de știință avertizează că împreună cu exploziile au fost emise fluxuri de plasmă, sau ejecții coronale de masă, care se îndreaptă spre Pământ. Prin urmare, există o probabilitate ridicată ca între 4 și 7 iunie să apară o furtună magnetică. Se menționează că aceasta ar putea fi o furtună magnetică de nivel G3, sau chiar G4. Reamintim că furtunile magnetice sunt clasificate în cinci niveluri de intensitate: de la cea mai slabă G1 până la extrem de puternica G5.

În legătură cu apariția unei furtuni magnetice puternice, se așteaptă și apariția aurorelor boreale mult dincolo de regiunile polare ale Pământului. Aceasta înseamnă că chiar și seara zilei de 4 iunie locuitorii din latitudini medii, inclusiv din Ucraina, pot fi martorii unui spectacol luminos colorat pe cer. Probabilitatea apariției aurorelor boreale în latitudini mai joase rămâne valabilă între 4 și 6 iunie.