Sateliții NASA au înregistrat procese neobișnuite pe Pământ care au loc noaptea.

Satelitii NASA au înregistrat schimbări în iluminarea nocturnă a Pământului, care distrug complet concepțiile anterioare ale oamenilor de știință. Iluminatul artificial pe planetă nu mai crește constant – în schimb, nopțile au început să pâlpâie în modele complexe și imprevizibile, scrie IDR, preluat de unian.net.

Proiectul NASA Black Marble a analizat datele de la senzori sateliți timp de aproape un deceniu. Oamenii de știință au descoperit că nopțile pe Pământ devin simultan mai luminoase și mai întunecate în diferite colțuri ale lumii, reflectând activitatea umană, consumul de energie și schimbările politice.

Noile hărți au înregistrat atât o extindere rapidă a orașelor, cât și întunecări pe scară largă.

Potrivit acestora, imaginea globală a planetei pe timp de noapte nu este în prezent omogenă. În timp ce orașele de pe coasta de vest a SUA, China și nordul Indiei arată o creștere rapidă a luminii nocturne datorită industrializării, alte regiuni se scufundă literalmente în întuneric.

Așa, în Regatul Unit și Olanda nivelul iluminării a scăzut cu 22% și respectiv 21%, iar Parisul și alte regiuni ale țării au înregistrat o scădere de 33%.

După cum se menționează în studiul publicat în revista Nature, această întunecare masivă a orașelor europene s-a intensificat semnificativ în 2022. Experții consideră că aceste procese au avut loc pe fondul crizei energetice regionale cauzate de războiul ruso-ucrainean.

În același timp, strălucirea globală totală a planetei a crescut cu 34% în perioada studiului, însă această creștere ascunde scăderi locale serioase.

Cercetătorii descriu aceste „schimbări bidirecționale” ca o dezvăluire a ritmurilor complexe ale planetei: boom-uri industriale împreună cu măsuri de economisire a energiei, creșterea orașelor și reducerea politică a iluminatului.