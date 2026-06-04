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4 Iunie 2026, 13:28
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Pastila pentru slăbit care cucerește Europa, analizată de specialiștii din Moldova

Prima pastilă pentru slăbit aprobată de Uniunea Europeană deschide o nouă etapă în tratamentul obezității, oferind o alternativă la medicamentele injectabile utilizate în ultimii ani.

Pastila pentru slăbit care cucerește Europa, analizată de specialiștii din Moldova.
Pastila pentru slăbit care cucerește Europa, analizată de specialiștii din Moldova.

Tratamentul va putea fi administrat doar pe bază de prescripție medicală, specialiștii avertizând că utilizarea fără supraveghere poate avea consecințe serioase asupra sănătății, transmite noi.md cu referire la moldova1.md.

Interesul pentru noile tratamente împotriva excesului de greutate este în creștere pe fondul extinderii fenomenului obezității. Potrivit Stelei Vudu, asistentă universitară la Catedra de Endocrinologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, aproape jumătate dintre locuitorii Republicii Moldova au o circumferință a taliei peste valorile considerate normale. „Tratamentul este disponibil pe piață în formă injectabilă de cîțiva ani. Pentru a extinde posibilitățile de administrare, iată că a apărut această tabletă”, a declarat Stela Vudu.

Specialista a explicat că medicamentul acționează asupra hipotalamusului, centrul responsabil de reglarea senzației de foame și sațietate. Totodată, ea atrage atenția că reducerea rapidă a greutății poate fi însoțită și de pierderea masei musculare. În anumite situații, administrarea necorespunzătoare poate favoriza fragilizarea oaselor și apariția altor complicații, în special în cazul persoanelor cu factori de risc.

Medicii subliniază că tratamentul este recomandat doar după o evaluare complexă a stării de sănătate. Chiar și atunci cînd este prescris, acesta nu poate înlocui alimentația echilibrată și activitatea fizică. „E nevoie de un consum suficient de proteine, cu hidratare adecvată și cu efort fizic de cel puțin 300 de minute în săptămână”, a precizat Stela Vudu.

Potrivit specialiștilor, obezitatea este asociată cu numeroase afecțiuni, inclusiv diabet zaharat, hipertensiune arterială și boli cardiovasculare. Din acest motiv, noua pastilă este privită ca un instrument suplimentar în lupta cu excesul de greutate, nu ca o soluție miraculoasă care poate înlocui un stil de viață sănătos.

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